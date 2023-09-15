iPhone 15 ламаються під час використання неправильної зарядки

Використання несертифікованих блоків живлення та кабелю USB-С може назавжди вивести з ладу нові смартфони Apple із серії iPhone 15. Про це повідомляє видання Business Insider (BI), посилаючись на слова власниці сервісного центру iPad Rehab Джеси Джонс.

Джонс заявила, що підроблені зарядні пристрої та кабелі живлення не мають належних засобів захисту смартфонів, передбачених Apple. Тому їх використання може призвести до поломки смартфона у випадку, наприклад, стрибка напруги в електромережі.

«Високоякісні зарядні пристрої, по суті, є маленькими електронними пристроями з крихітними платами і чіпами всередині. Наприклад, в офіційному кабелі Lightning від Apple є два чіпи: один підтверджує, що аксесуар зроблено відповідно до вимог вендора, а інший діє як запобіжник. Завдяки ньому у разі перепаду напруги буде зламано лише зарядний пристрій, а не сам смартфон», – сказала вона.

Також Джонс попередила, що користувачам несертифікованих аксесуарів варто особливо обережно підключатися до громадських джерел живлення. До них відносяться розетки готельних номерів, роз’єми в сидіннях літаків, автомобільні консолі та не тільки.