Samsung Galaxy S24 Ultra виявися гірше попереднику за важливим показником

Фахівці лабораторії DxOMark провели тестування автономності флагманського смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. За підсумками випробувань гаджет ледь пройшов у топ-50 зведеного рейтингу, помітно поступившись своєму попереднику.

Samsung Galaxy S24 Ultra оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг зі швидкою 45-ватною зарядкою. Головні споживачі енергії – 6,8-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1440×3120 пікселів і частотою оновлення 120 Гц, а також 4-нм процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. У тестах DxOMark смартфон показав “задовільні” результати. У помірному режимі використання на одному заряді протримався 56 годин.

Якщо оцінювати окремі сценарії, то в режимі камери заряду АКЮ смартфону вистачає на 4 години 28 хвилин, як “дзвонилки” – на 31 годину 23 хвилини, у ролі навігатора – на 8 годин 55 хвилин. При використанні клієнтів соцмереж автономність становить 7 годин 45 хвилин: це майже вдвічі менше, ніж у S23 Ultra (15 годин 3 хвилини).

Від комплектного блоку до 100% смартфон заряджається за 1 годину 27 хвилин, а до 80% – за 38 хвилин. При цьому п’ятихвилинного підживлення вистачає для забезпечення 4-годинної автономності. Бездротова зарядка повністю заповнює енергію за 2 години 9 хвилин.

За підсумками тестування смартфон опинився на п’ятдесятому місці у зведеному рейтингу DxOMark, а у своїй ціновій категорії розмістився на 14-му рядку списку, випередивши iPhone 14 Plus.