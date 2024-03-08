Hardnews

Samsung Galaxy S24 Ultra виявися гірше попереднику за важливим показником

08.03.2024
Samsung Galaxy S24 Ultra

Фахівці лабораторії DxOMark провели тестування автономності флагманського смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. За підсумками випробувань гаджет ледь пройшов у топ-50 зведеного рейтингу, помітно поступившись своєму попереднику.

Samsung Galaxy S24 Ultra оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг зі швидкою 45-ватною зарядкою. Головні споживачі енергії – 6,8-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1440×3120 пікселів і частотою оновлення 120 Гц, а також 4-нм процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. У тестах DxOMark смартфон показав “задовільні” результати. У помірному режимі використання на одному заряді протримався 56 годин.

Якщо оцінювати окремі сценарії, то в режимі камери заряду АКЮ смартфону вистачає на 4 години 28 хвилин, як “дзвонилки” – на 31 годину 23 хвилини, у ролі навігатора – на 8 годин 55 хвилин. При використанні клієнтів соцмереж автономність становить 7 годин 45 хвилин: це майже вдвічі менше, ніж у S23 Ultra (15 годин 3 хвилини).

Від комплектного блоку до 100% смартфон заряджається за 1 годину 27 хвилин, а до 80% – за 38 хвилин. При цьому п’ятихвилинного підживлення вистачає для забезпечення 4-годинної автономності. Бездротова зарядка повністю заповнює енергію за 2 години 9 хвилин.

За підсумками тестування смартфон опинився на п’ятдесятому місці у зведеному рейтингу DxOMark, а у своїй ціновій категорії розмістився на 14-му рядку списку, випередивши iPhone 14 Plus.

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08.03.2024
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