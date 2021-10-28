Samsung Galaxy S22 буде схожий на iPhone 13 без чубчика

Відомий інформатор Ice Universe у твіттері заявив, що смартфони Samsung Galaxy S22 та Galaxy S22+ спереду виглядатимуть як iPhone 13, за винятком чубчика. Також він зазначив, що обидва пристрої обладнають плоскими екранами. Крім цього, новинки отримають однакові рамки з усіх боків.





Раніше повідомлялося , що інсайдер Стів Хеммерстоффер, відомий під ніком «OnLeaks», показав зображення флагмана Galaxy S22+. На картинках, що просочилися в мережу, видно, що у верхньому лівому кутку задньої панелі розташовується модуль Contour Cut з трьома датчиками камери, розташованими вертикально в ряд.

Роздільна здатність основного датчика може становити 50 мегапікселів. Праворуч знаходиться світлодіодний спалах. За чутками, Samsung планує зробити безрамковий екран із частотою оновлення 120 Гц. На дисплеї Samsung Galaxy S22+ розташується круглий виріз для селфі-камери.

За чутками, розміри смартфона складають: 157,4 × 75,8 × 7,6 мм (9,1 мм з блоком камери, що виступає), вага 195 грам. Очікується, що начинкою гаджета стане процесор Snapdragon 898/895 чи Exynos 2200.

Деякі джерела стверджують, що гаджет з’явиться на полицях наступного місяця, інші — у першому кварталі 2022 року. Передбачається, що пристрій позиціонуватиметься як бюджетний флагман. Ціни на нього поки що невідомі.