Почему iPhone 12 повторил успех iPhone 6: 100 миллионов продаж за 7 месяцев

Серия iPhone 12 стала одной из самых востребованных за всю историю существования Apple. Прибыль, полученная с ее продаж, превзошла ожидания аналитиков. В частности, на «двенадцатках» в Купертино заработали даже больше, чем на «одиннадцатках».





Достичь знаковой отметки в 100 миллионов проданных экземпляров iPhone 12 удалось за 7 месяцев от старта продаж. Одиннадцатая серия преодолевала этот рубеж дольше — около 9 месяцев.

iPhone 12 в Украине и в мире покупают с разной активностью. Большинство покупателей предпочитает топовую версию Pro Max, на второй позиции по спросу — iPhone 12 и 12 Pro, а вот mini — пасет задних.

Корпорация Counterpoint Research отмечает, что по показателям успешности с iPhone 12 может конкурировать только легендарный iPhone 6. В 2014 году он был признан самым покупаемым мобильным телефоном в мире. Повышенный интерес к гаджету спровоцировали два фактора:

Новый дизайн

До выхода шестого Айфона в почете был фирменный «яблочный» форм-фактор — плитка. «Шестерка» сделала революцию и ввела моду на округлую рамку.

Большой экран

Диагональ дисплея у базовой версии iPhone 6 составляла 4,7 дюйма. Для сравнения, пятый Айфон мог похвастаться только 4-дюймовым экраном.

Какие особенности сделали популярной серию iPhone 12, представленную осенью 2020 года?

Фишки устройств из двенадцатой серии

Причиной спроса в первую очередь стал внешний вид. В Apple решились на смелый эксперимент и вернулись к истокам. Все четыре модели из серии облачили в корпуса с плоскими боковыми гранями. Дизайн получился в стиле iPhone 4 и 5.

Любители имиджевых гаджетов одобряют большой выбор цветов. Айфон в Киеве можно найти белый или черный, зеленый, лавандовый или золотой. Также доступны другие вариации.

На уровень продаж повлияли пять особенностей.

Поддержка мобильных сетей нового поколения

5G-модемы достались всем устройствам из линейки. Уже в первые месяцы после выхода они возглавляли топы самых популярных 5G-смартфонов. Передовые OLED-дисплеи

Безрамочные экраны Супер Ретина XDR получили впечатляющую контрастность, широкий цветовой охват и адаптивную яркость. Совместимость с MagSafe

Владельцы iPhone 12 первыми смогли опробовать новый принцип зарядки и воспользоваться необычными аксессуарами с магнитными элементами. Сканер Lidar

Модели с приставкой Pro выделяются за счет оптического датчика. Он полезен для съемки в темноте, а также для использования средств дополненной реальности. Передовой ЦПУ

Благодаря Apple A14 с машинным обучением гаджеты обгоняют всех своих предшественников по продуктивности и энергоэффективности.

Дальше — больше. Вероятно, скоро Эпл презентует новые Айфоны, которые обгонят предыдущие разработки по производительности и по продажам.