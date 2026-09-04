Россия на месяц опередила график испытаний аналога Starlink

Российская компания «Бюро 1440», входящая в состав «ИКС Холдинга», приступила к тестированию низкоорбитальной системы спутниковой связи «Рассвет» с участием реальных пользователей. По словам руководства компании, тестирование началось в августе — примерно на месяц раньше запланированного срока.

Одной из первых площадок стала Российская железная дорога. Терминал спутниковой связи установили на пассажирском поезде, чтобы проверить стабильность соединения во время движения и на больших расстояниях.

Официально «Рассвет» позиционируется как система для обеспечения высокоскоростным интернетом отдалённых регионов, поездов и самолётов. Однако для Украины этот проект имеет гораздо более важный военный аспект.

Спутниковая связь уже стала критически важной технологией в российско-украинской войне. После того как в начале 2026 года SpaceX заблокировала несанкционированные станции Starlink российских военных, РФ начала ускорять создание собственной альтернативы. Украинская разведка предупреждала, что полноценная сеть «Рассвет» может использоваться для управления беспилотниками и передачи данных без зависимости от западных операторов.

Пока возможности системы ограничены. По оценке Института изучения войны, 12 спутников первой серийной партии обеспечивают над Украиной лишь несколько коротких окон связи в сутки. Вторая партия из 16 аппаратов, запущенная 19 июля, столкнулась с проблемами: по состоянию на конец августа ни один из них не вышел на запланированную рабочую высоту, а часть начала сходить с орбиты.

Поэтому заявления российской стороны о том, что график выполняется с опережением, касаются именно начала тестирования сервиса, а не успешности развертывания спутниковой группировки.

По данным украинской разведки, Россия планирует довести количество аппаратов до 292 уже в 2027 году, а в дальнейшем — до более чем 900. Если эти планы удастся реализовать, РФ может получить собственный независимый канал спутниковой связи, пригодный, в частности, для применения на поле боя.