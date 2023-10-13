Названо смартфон із найкращим екраном у світі

Експерти DxOMark опублікували свої оцінки дисплеїв нових флагманських смартфонів Google Pixel 8 і 8 Pro. Обидві моделі показали видатні результати і посіли перше місце в списку всіх протестованих пристроїв, обігнавши конкурентів від Samsung, Apple і Xiaomi.

На думку DxOMark, обидва екрани мають відмінне перенесення кольорів, хорошу читабельність за різного освітлення, якісне опрацювання HDR10-відео, а також високу плавність і чуйність.

Однак у них також є деякі недоліки, такі як втрата деталей у темних областях за низької яскравості, випадкові натискання на екран під час роботи з пристроєм і помітний аліасинг (різка зміна картинки) в іграх.

Pixel 8 Pro отримав 154 бали за шкалою DxOMark, ставши найкращим у своїй категорії. Pixel 8 отримав таку ж загальну оцінку, незважаючи на те, що його екран трохи простіший і не має динамічної частоти оновлення.

Флагманський Pixel 8 Pro оснащений 6,7-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю 2992х1344, піковою яскравістю 2400 ніт і адаптивною частотою оновлення до 120 Гц (LTPO). Базовий Pixel 8 пропонує OLED-дисплей на 6,2 дюйма з роздільною здатністю 2400х1080, піковою яскравістю 2000 ніт і частотою оновлення 120 Гц.