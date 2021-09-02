4 поради, як обрати ідеальну автомобільну зарядку для смартфона

Багато користувачів смартфонів підходять до вибору автомобільної зарядки недостатньо відповідально, а даремно. Експлуатуючи неякісний аксесуар, ви ризикуєте вивести свій телефон або навіть автомобіль з ладу. Щоб цього не сталося, ми вирішили провести лікнеп для наших читачів і розповісти, як правильно вибрати автомобільну зарядку для смартфона в 2021 році.





Бренд

При покупці аксесуара варто звертати увагу на бренд. Не намагайтеся заощадити, купуючи товари невідомих компаній третього ешелону. Вони не ставлять в свою продукцію якісні компоненти, тому довго подібний девайс не прослужать. Добре, якщо аксесуар просто вийде з ладу, адже він може потягти за собою телефон, а це вилетить в копієчку.

Потужність струму

Щоб смартфон заряджався з нормальною швидкістю, треба, щоб у зарядного пристрою сила струму на виході була не меншою 2.4а.

Довжина і тип проводу

Експерти рекомендують купувати зарядні пристрої з крученим дротом. Такий кабель дуже міцний, не плутається і легко регулюється по довжині, тому шукайте подібні рішення в першу чергу.

Зверніть увагу, щоб на місці, де провід виходить з адаптера, була гофрована оболонка. З нею зарядний пристрій прослужить довше, оскільки вона захищає провід від перелому в місцях вигину.

Безпровідна зарядка

Якщо смартфон підтримує, а фінанси дозволяють, чому б і ні. Бездротові док-станції зручні тим, що встановленим на них апаратом можна продовжувати користуватися під час зарядки, та й відсутність необхідності потрапляти кабелем в роз’єм суттєво економить час.

Уникайте моделей з металевими кільцями

На дешевих зарядках ця деталь часто зривається з різьби і може залишитися в прикурювачі машини. В такому стані існує висока ймовірність виникнення замикання, яке здатне перерости в повноцінну пожежу.