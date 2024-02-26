RTX 4070 Ti і 4070 Ti Super порівняли в іграх на бюджетному процесорі

Ведучий YouTube-каналу протестував у роздільній здатності 1080p, 1440p і 4К відеокарти RTX 4070 Ti і 4070 Ti Super.

Alan Wake 2 запускалася з пресетом High Quality, Ray Tracing Off, Native Resolution. У середньому вдалося отримати в Full HD 129 к/с з RTX 4070 Ti і 132 к/с з RTX 4070 Ti Super, у 1440p – 92 і 94 к/с відповідно, у 4К – 44 і 51 к/с відповідно.

CS2 тестувалася з графікою Very High. Середній FPS у 1080p у грі склав 412 к/с (RTX 4070 Ti) і 420 к/с (RTX 4070 Ti S), у 1440p – 316 к/с і 345 к/с відповідно, у 4К – 143 і 161 к/с відповідно.

У грі Call of Duty: Modern Warfare II на налаштуваннях графіки Extreme вдалося в 1080p отримати 178 к/с (4070 Ti) і 175 к/с (4070 Ti Super), у 1440p – 131 і 134 к/с відповідно, у 4К – 77 і 79 к/с відповідно.

Forza Horizon 5 йшла з пресетом Extreme. Середня частота кадрів у грі в Full HD дорівнювала 152 к/с (4070 Ti) і 153 к/с (4070 Ti S), у QHD – 138 к/с і 140 к/с відповідно, у 4К – 105 і 107 к/с відповідно.

З цими та іншими результатами тестування ви можете ознайомитися на відео нижче.

Висновок

Практично завжди відеокарта RTX 4070 Ti Super показувала себе краще, ніж RTX 4070 Ti. За середнім FPS різниця між ними у всіх іграх у 1080p склала 1% (173 к/с і 175 к/с), у 1440p – 6% (140 к/с і 149 к/с), у 4К – 8% (72 к/с і 78 к/с).

Характеристики ігрових збірок: – процесор Intel Core i5 12400F; – відеокарта RTX 4070 Ti/Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC; – материнська плата Asus B660-A Gaming WIFI D4; – оперативна пам’ять Corsair Vengeance RGB RT 32GB (2×16GB) DDR4 3600; – накопичувач Western Digital 1TB WD Green SN350 NVMe; – система охолодження NZXT Kraken z73 AIO; – вентилятор NZXT AER RGB 2 120mm Fans; – блок живлення Seasonic Focus GX-850; – корпус Hyte Y60.