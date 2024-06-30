Найкращі та найгірші процесори для суто ігрового ПК на червень 2024 року

Автор YouTube-каналу ScatterVolt склав ультимативний тир-лист центральних процесорів для повністю ігрового ПК станом на кінець червня 2024 року.

Він розподілив чіпи на 8 основних категорій від ідеальних до “сміттєвих”. Королем ігрових збірок він назвав Ryzen 7800X3D. Цей процесор має ультимативну ігрову продуктивність і відмінне співвідношення ціни та швидкодії.

Крім цього похвали удостоївся Ryzen 7500F. Він забезпечує найкращу продуктивність серед усіх бюджетних процесорів і відмінно підходить для недорогих збірок із прицілом на подальший апгрейд.

Останнім процесором S-рангу був названий Core i5-12600K. На даний момент це найвигідніший CPU від Intel, продуктивності якого цілком вистачає для розкриття потенціалу сучасних топових GPU.

Також блогер радить звернути увагу на процесори з A-рангу. Ці чіпи мають відмінне поєднання вартості та характеристик, але трохи не дотягують до звання “найкращих із найкращих”. Найпривабливішим чіпом у цій категорії було названо Ryzen 7600X, оскільки AMD почала потроху знижувати його вартість напередодні виходу процесорів наступного покоління.

Крім цього в категорію потрапив його аналог від Intel в особі Core i5-13600K, а також Core i5-12400F і Ryzen 5600, що ідеально підходять для бюджетних збірок.

Останньою категорією, що заслуговує на увагу, є B-ранг. До нього потрапили деякі процесори базової лінійки Ryzen 7000, флагманський Ryzen 7950X3D, найпривабливіші чіпи сімейства Intel Raptor Lake в особі Core i3-13100F і Core i7-13700KF, а також Ryzen 5700X3D, який є найкращим варіантом для апгрейда систем на базі сокета AM4.

Решта CPU мають значно менш привабливе співвідношення ціни та продуктивності порівняно з чіпами з минулих категорій, що робить їх досить посередніми рішеннями для складання ігрового комп’ютера. Але крім цього блогер перерахував кілька чипів, яких варто уникати всіма правдами і неправдами.

Першим із них є Ryzen 5700. Назва цього CPU може ввести в оману недосвідченого користувача, оскільки зазвичай чіпи AMD без індексу X відрізняються від своїх старших побратимів лише за рахунок знижених тактових частот.

Однак у цьому випадку процесор являє собою урізану версію Ryzen 5700G без вбудованого графічного ядра. Через це він має на борту вдвічі менше кешу третього рівня в порівнянні з Ryzen 5700X. З тієї ж причини в категорію “сміттєвих” CPU потрапив Ryzen 8700F.

Також блогер радить уникати купівлі Core i5-12500. Цей чіп майже не відрізняється від Core i5-12400F в іграх, але коштує на цілих $100 дорожче. Останнім процесором із цієї категорії став актуальний флагман Intel в особі Core i9-14900K. Він забезпечує ту саму ігрову продуктивність, що й Ryzen 7800X3D, але водночас коштує помітно дорожче, вимагає потужної системи охолодження і має проблеми зі стабільністю в деяких іграх. Повний тир-лист має такий вигляд: