Експерт розповів, що не можна робити з телефоном на морозі

Мобільний пристрій не слід заряджати при мінусовій температурі, це негативно позначається на гаджеті. Про це розповів провідний аналітик Mobile Research Group Віктор Юзін.

«Якщо ваш телефон знаходиться поза одягом, заряджати його на морозі точно не варто. Хоча, якщо є така необхідність, нічого страшного не станеться, ви можете це зробити. Просто не треба залишати його на зарядці на багато годин», — говорить аналітик. Експерт пояснює, що хімія акумулятора в телефоні здатна промерзати, провокуючи цим швидкий знос пристрою.

Аналітик зазначає, що критичних змін від морозів у гаджета бути не повинно. Навіть при падінні телефону в сніг досить просто обтрусити пристрій, ніяких серйозних проблем бути не повинно.