Кількість військової допомоги США для України визначатиме комп’ютер

Для прогнозування військових потреб в Україні будуть використовувати «машинні алгоритми». Штучний інтелект буде видавати інформацію про потребу у боєприпасах, необхідність ремонту техніки та реагувати на них своєчасно. Єдина проблема, яку потрібно вирішити Пентагонові негайно — це ефективне відстеження цієї допомоги.

Як відомо, Міжнародний координаційний центр донорів (IDCC) займається відстеженням та передачею зброї, медикаментів та інших видів допомоги, як від країн, так і від окремих патронів.

Процес цей виглядає наступним чином: спочатку Міністерство України дає запит. Міністерство вказує, що саме та у якій кількості необхідно: патрони, БТР, БМП тощо. Потім ця інформація потрапляє до IDCC, і там перевіряють, хто з патронів чи країн-помічників може надати цю допомогу.

Потім офіційні представники коаліції розробляють план доставки допомоги в Україну. Все, що буде передано, необхідно задокументувати, кожну міну, гранату, патрон. Після передачі допомоги робота координаційного центру не зупиняються. Експерти починають аналізувати, наскільки швидко закінчується матчастина.

Це необхідно зробити для того, щоб коригувати кількість допомоги: збільшити кількість того, що використовують у першу чергу. Окрім цього IDCC займається питаннями безпеки:

коригує маршрути постачань, щоб їх не можна було відстежити;

визначають дати, місце та час відправки;

перешкоджають шпигуванню.

Машинні алгоритми зможуть значно швидше обробляти інформацію, ніж на це здатний людський мозок. Штучний інтелект зможе пропонувати одразу декілька рішень, прораховувати ризики, чим допоможе Україні бути попереду на декілька кроків.

До того ж не можна виключати таку ймовірність, що у коаліції під прикриттям можуть працювати люди, які допомагають РФ. ШІ виключить такі аспекти та буде працювати максимально об’єктивно.