Перша портативна ігрова консоль від Meizu: надзвичайні характеристики та сучасний дизайн в стилі виробника

Компанія Meizu, яка нещодавно дражнила швидким випуском ігрової консолі, представила новинку Pandaer x Ayaneo, розроблену у співпраці з китайським виробником ігрових консолей Ayaneo.





Пристрій випущений під новим брендом компанії, який отримав назву Pandaer. Новинка працює під керуванням операційної системи Windows (версія не уточнюється).

Портативна ігрова консоль Pandaer x Ayaneo оснащена 5,5-дюймовим OLED-дисплеєм роздільною здатністю 1920 x 1080 пікселів. Пристрій має корпус з габаритами 224 х 89,5 х 28 мм і важить 410 г. Гаджет оснащений процесором AMD Ryzen 5 5560U, а також графічним процесором Radeon RX Vega 6 з 6 обчислювальними блоками з тактовою частотою 1600 МГц.

Крім того, консоль отримала 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4x, що працює на частоті 4266 МГц. Ігрова приставка поставляється з твердотільним накопичувачем ємністю 512 ГБ. Всередині встановлено акумуляторну батарею ємністю 7350 мАг. Консоль має модулі Bluetooth 5.2 та Wi-Fi 6, а також активну систему охолодження.

Ігрова консоль Pandaer x Ayaneo доступна в Китаї через сайт Meizu за ціною близько 590 доларів.