vivo V80 FE отримав три камери по 50 Мп, батарею на 7000 мАг та захист IP69

Компанія vivo розкрила характеристики нового смартфона V80 FE, який незабаром поповнить фірмову лінійку V80. Пристрій отримав потрійну 50-мегапіксельну систему камер ZEISS, місткий акумулятор і процесор MediaTek Dimensity 7400 Turbo.

Інформація про vivo V80 FE з’явилася на офіційному сайті виробника для ринку Філіппін. Смартфон оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2750 × 1260 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Екран підтримує відображення 1,07 мільярда кольорів, а його локальна пікова яскравість досягає 3000 ніт. Для комфортного використання в темряві передбачено можливість зниження яскравості до 1 ніт.

Три камери ZEISS та процесор MediaTek

За продуктивність новинки відповідає восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 7400 Turbo, виготовлений за 4-нанометровим техпроцесом. Він працює разом із 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X і накопичувачем UFS 3.1 на 128 або 256 ГБ. Смартфон постачатиметься з операційною системою Android 17 та фірмовою оболонкою OriginOS 7.0.

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Особливу увагу vivo приділила можливостям фотографування. На задній панелі розташовані два 50-мегапіксельні модулі: основний з оптичною стабілізацією зображення та ультраширококутний із кутом огляду 120 градусів і автофокусом. Фронтальна камера також має роздільну здатність 50 Мп, підтримує автофокус і забезпечує кут огляду 92 градуси.

У співпраці із ZEISS виробник реалізував портретні режими Multifocal Portrait і Style Bokeh, які дозволяють імітувати різні фокусні відстані та ефекти розмиття фону. Передбачені також інструменти обробки портретів за допомогою штучного інтелекту. Основна та фронтальна камери підтримують запис відео з роздільною здатністю 4K.

Акумулятор на 7000 мАг та швидке заряджання

vivo V80 FE отримав акумулятор BlueVolt ємністю 7000 мАг із підтримкою швидкого заряджання потужністю 90 Вт. За заявою виробника, зарядити батарею до 50% можна приблизно за 29 хвилин. Смартфон також підтримує зворотне заряджання інших пристроїв та обхідне живлення, за якого енергія надходить безпосередньо до системи, зменшуючи навантаження на акумулятор.

Попри велику батарею, товщина корпусу становить лише 7,76–7,84 мм залежно від кольору, а вага — близько 201–202 грамів. Пристрій має захист від пилу та води за стандартами IP68 і IP69. Для охолодження процесора встановлена випарна камера площею 4666 мм².

Серед інших особливостей — оптичний сканер відбитків пальців під дисплеєм, підтримка NFC, Bluetooth 5.4 та інфрачервоний порт для керування побутовою технікою.

Новинка буде доступна у двох кольорах: золотистому Sparkling Gold та зеленому Chill Green. Вартість vivo V80 FE і точну дату початку продажів виробник поки не оголосив. Інформації про офіційну появу смартфона в Україні також немає.