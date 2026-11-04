vivo V80 FE оснащён тремя камерами по 50 Мп, аккумулятором на 7000 мАч и защитой по стандарту IP69

Компания vivo раскрыла характеристики нового смартфона V80 FE, который в скором времени пополнит фирменную линейку V80. Устройство получило тройную 50-мегапиксельную камеру ZEISS, ёмкий аккумулятор и процессор MediaTek Dimensity 7400 Turbo.

Информация о vivo V80 FE появилась на официальном сайте производителя для рынка Филиппин. Смартфон оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2750 × 1260 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает отображение 1,07 миллиарда цветов, а его локальная пиковая яркость достигает 3000 нит. Для комфортного использования в темноте предусмотрена возможность снижения яркости до 1 нит.

Три камеры ZEISS и процессор MediaTek

За производительность новинки отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7400 Turbo, изготовленный по 4-нанометровому технологическому процессу. Он работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 3.1 объемом 128 или 256 ГБ. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 17 и фирменной оболочкой OriginOS 7.0.

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Особое внимание компания vivo уделила возможностям съемки. На задней панели расположены два 50-мегапиксельных модуля: основной с оптической стабилизацией изображения и ультраширокоугольный с углом обзора 120 градусов и автофокусом. Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп, поддерживает автофокус и обеспечивает угол обзора 92 градуса.

В сотрудничестве с ZEISS производитель реализовал портретные режимы Multifocal Portrait и Style Bokeh, которые позволяют имитировать различные фокусные расстояния и эффекты размытия фона. Также предусмотрены инструменты обработки портретов с помощью искусственного интеллекта. Основная и фронтальная камеры поддерживают запись видео с разрешением 4K.

Аккумулятор емкостью 7000 мАч и быстрая зарядка

vivo V80 FE оснащен аккумулятором BlueVolt емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. По заявлению производителя, зарядить аккумулятор до 50 % можно примерно за 29 минут. Смартфон также поддерживает обратную зарядку других устройств и обходное питание, при котором энергия поступает непосредственно в систему, снижая нагрузку на аккумулятор.

Несмотря на большую батарею, толщина корпуса составляет всего 7,76–7,84 мм в зависимости от цвета, а вес — около 201–202 граммов. Устройство имеет защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. Для охлаждения процессора установлена испарительная камера площадью 4666 мм².

Среди других особенностей — оптический сканер отпечатков пальцев под дисплеем, поддержка NFC, Bluetooth 5.4 и инфракрасный порт для управления бытовой техникой.

Новинка будет доступна в двух цветах: золотистом Sparkling Gold и зеленом Chill Green. Стоимость vivo V80 FE и точную дату начала продаж производитель пока не объявил. Информации об официальном появлении смартфона в Украине также нет.