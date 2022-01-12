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Названо 5 основних причин, через які смартфон може зависати
Мабуть кожен власник смартфону з тикався з ситуацією, коли його гаджет працює повільно, або повністю зависає і не реагує на жодні команди. Фахівці назвали 5 основних причин такої поведінки.
Чому смартфон може зависати
- Мало місця, що залишилося. Бажано залишати не менше 2х гігабайт для нормальної роботи пристрою;
- Забагато запущених додатків. Змахніть усі активні або перезавантажте смартфон;
- Помилки у додатках. Іноді програми працюють неправильно. Спробуйте перевстановити проблемні програми чи очистити дані з кешем;
- Віруси в системі. Перевірте пристрій за допомогою антивірусу;
- Смартфон морально застарів. Таке буває через 1-3 роки після придбання пристрою.
Це далеко не повний список причин, через які може зависати смартфон, але в 99% проблема ховається саме в них.
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