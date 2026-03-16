Meta зупинила будівництво глобального інтернет-кабелю на Близькому Сході

Загострення ситуації на Близькому Сході змусило компанію Meta зупинити роботу над одним із наймасштабніших інфраструктурних проєктів у світі — підводною кабельною системою 2Africa. Як повідомляє видання TechSpot, підрядник Alcatel Submarine Networks (ASN) офіційно оголосив про форс-мажорні обставини, повідомивши клієнтів, що продовжувати роботи в регіоні стало небезпечно для команди.

Що відбувається із сегментом Pearls: Наразі повністю паралізовано роботу на ділянці під назвою Pearls. Основний оптичний кабель уже прокладено по дну, а спеціалізоване судно ASN Île de Batz нині пришвартоване в порту Саудівської Аравії. Проте через безпекові ризики екіпаж не може завершити найголовніше — фізично під’єднати кабель до берегових станцій. Без цього кроку ввести систему в експлуатацію неможливо.

Ця ділянка мала стати ключовою магістраллю, що з’єднує країни Перської затоки (Оман, ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Саудівську Аравію), а також Індію та Пакистан. Саме інтеграція Pearls мала перетворити проєкт 2Africa з суто африканської ініціативи на глобальну транзитну мережу між Африкою, Європою та Азією.

Масштаби амбіцій Meta: Після остаточного завершення робіт (яке планувалося на 2026 рік) загальна довжина системи 2Africa має сягнути 45 000 км, що перевищує довжину екватора. Мережа охопить 33 країни та забезпечить стабільним зв’язком близько 3 мільярдів користувачів.

Паралельно компанія Марка Цукерберга вже працює над ще амбітнішим проєктом Waterworth — кабелем завдовжки понад 50 000 км, який пройде через п’ять континентів. Це дозволить Meta взяти під прямий контроль критичну інфраструктуру та уникнути “вузьких місць” у глобальній мережі.