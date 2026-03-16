Магнітна буря 16 березня: космічний шторм іде на спад, але магнітосфера ще збурена

Після потужного геомагнітного сплеску, який накрив Землю напередодні, 16 березня 2026 року космічна погода починає поступово стабілізуватися. Проте наслідки тривалого впливу високошвидкісного сонячного вітру все ще відчуваються, і магнітне поле планети залишається в напруженому стані.

Поточна ситуація: відлуння сонячного вітру

За даними супутникових систем моніторингу, швидкість потоку плазми, який вирвався з корональної діри, почала знижуватися, повертаючись до нормальних показників.

Сьогодні впродовж дня геомагнітний фон коливатиметься на рівні 3-4 балів. Це вже не повноцінна магнітна буря класу G1, але все ще помітне збурення, яке класифікується як магнітне хвилювання. Прогноз на вечір: Очікується, що ближче до ночі магнітосфера остаточно заспокоїться, і К-індекс опуститься до безпечних 2 балів. Нових потужних спалахів на Сонці, спрямованих у бік Землі, наразі не зафіксовано.

Як підтримати організм сьогодні

Хоча пік бурі позаду, метеочутливі люди все ще можуть відчувати залишкову втому, зниження концентрації або легкий головний біль. У такі перехідні дні організм потребує м’якої підтримки:

Фізична активність: Замініть інтенсивні тренування на спокійну прогулянку або легку пробіжку на свіжому повітрі в комфортному темпі.

Перегляньте раціон: Уникайте продуктів, що провокують різкі стрибки глюкози. Повна відмова від цукру та солодощів допоможе зберегти стабільний рівень енергії та зменшить навантаження на судини.

Водний баланс: Пийте більше чистої води або трав’яних чаїв замість кави.