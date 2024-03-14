Xiaomi готує новий ультрабюджетний смартфон Poco C61 дешевше $100

Поки не представлений смартфон Xiaomi Poco C61 засвітився в базі пристроїв Google Play, що вказує на швидкий анонс цієї моделі.

У лістингу значиться смартфон Poco C61 з номером моделі 2312BPC51H. Раніше цей номер засвітився в базах кількох інших регуляторів. Примітно, що він збігається з номером моделі іншого смартфона Xiaomi – Redmi A3 -23129RN51H. Цілком імовірно, що Poco C61 стане ребрендинговою версією цього девайса.

Найімовірніше, Poco C61 отримає 6,7-дюймовий LCD-екран з роздільною здатністю HD+ і частотою оновлення 90 Гц, чипсет MediaTek Helio G36, до 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам’яті, а також основну камеру на 8 Мп, батарею ємністю 5000 мАг і роз’єм для навушників.

Очікується, що анонс нового бюджетника Poco відбудеться найближчими днями.