Tecno Pova 3 – кращий смартфон до 200 доларів

Китайська компанія Tecno представила новий смартфон — Pova 3. Гаджет отримав цінник $200 і відразу кілька цікавих фішок: монструозний акумулятор, фронтальну камеру зі спалахом і світлодіодне підсвічування корпусу, яким не можуть похвалитися навіть флагмани.





У новинці встановлено величезний 6.9-дюймовий екран, тому її можна занести в категорію фаблетів. Панель виконана за технологією IPS, має FHD+ роздільну здатність та частоту оновлення 90 Гц.

За продуктивність гаджета відповідає процесор Helio G88. Компанію йому становлять 6 ГБ оперативної пам’яті з можливістю розширення до 11 ГБ за рахунок віртуальної пам’яті. Сховище смартфона на 128 ГБ, при цьому передбачений слот під карти пам’яті microSD об’ємом до 256 ГБ.

Pova 3 має один з найємніших акумуляторів у класі — 7000 мАг. Є швидка зарядка потужністю 33 Вт. Фотоможливості представлені потрійною камерою на 50+2+2 МП, а також 8-мегапіксельною фронталкою, яка доповнюється світлодіодним спалахом.

Крім того, новинка отримала мініджек, NFC, а версія, виконана у синьому кольорі, може похвалитися світлодіодною смужкою на спинці. Вона виступає в ролі індикатора повідомлень, повідомляючи власника про пропущені дзвінки та повідомлення.

Технічні характеристики: Tecno Pova 3

Екран: 6.9″, IPS, FHD+ (2460×1080 px), 90 Гц;

Процесор: Helio G88 (2 ГГц, 12 нм), графіка Mali-G52 MC2;

Постійна пам’ять: 128 ГБ;

Оперативна пам’ять: 6 ГБ;

Основна камера: 50 МП (f/1.79) + 2 МП (ширик) + 2 МП (макро);

Фронтальна камера: 8 МП;

Акумулятор: 7000 мАг та швидка зарядка 33 Вт;

SIM: 2 x NanoSIM;

Бездротові комунікації: 4G LTE, Bluetooth 5 Wi-Fi 5, GPS, NFC;

Порти: USB Type-C;

Розміри: 173,1 х 78,46 х 9,44 мм, 188 г;

ОС: Android 11

Ціна та дата виходу Tecno Pova 3

Поки пристрій доступний для покупки лише на Філіппінах, там версію 6/128 ГБ оцінили у $180. Про вихід новинки на міжнародний ринок оголосять пізніше.