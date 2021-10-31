Глобальний дефіцит чіпів змушує купувати дорогі смартфони Apple та Samsung

Глобальний дефіцит напівпровідників дістався і смартфонів. За підсумками III кварталу 2021 року, згідно з результатами дослідження Counterpoint Research, на тлі кризи гаджети значно подорожчали. При цьому споживачі не відмовилися від придбання нових пристроїв, але віддали перевагу купівлі флагманів або смартфонів середньої цінової категорії.





Найкраще на свою користь цю ситуацію обернули Samsung і особливо Apple зі своєю новою успішною лінійкою iPhone 13 – компанії «просіли» за обсягом продажів, але значно збільшили виторг. Не в останню чергу завдяки цьому ринок смартфонів у грошах встановив рекорд III кварталів за весь час спостереження – сумарний виторг усіх виробників перевищив $100 млрд.

Дефіцит компонентів торкнувся рядового споживача

Світові поставки смартфонів за підсумками III кварталу 2021 р. знизилися на 6% порівняно з аналогічним періодом 2020 р. до 342 млн. штук, повідомило аналітичне агентство Counterpoint Research. Причиною скорочення обсягу продажів, на думку аналітиків, став дефіцит компонентів для виробництва смартфонів та низькі темпи відновлення ключових ринків, таких як Китай та Європа.

За словами директора Counterpoint Research з досліджень Таруна Патхака (Tarun Pathak), у III кварталі дефіцит напівпровідників, що загострився порівняно з періодом з квітня по червень 2021 р., нарешті торкнувся кінцевих споживачів. Через дисбаланс між попитом і пропозицією більшість компонентів, що застосовуються в смартфонах, подорожчали. Це зрештою призвело до підвищення роздрібних цін на цю категорію пристроїв у зборі, що, в свою чергу, негативно позначилося на обсязі їх поставок, особливо в бюджетному ціновому сегменті.

В результаті споживчий попит, що існував на ринку, був задоволений за рахунок більш дорогих моделей – середнього та верхнього цінових сегментів. Це, як зазначив експерт, дозволило таким виробникам як Apple і Samsung, які запустили продажі оновлених моделей преміум-класу – iPhone 13 та Galaxy Fold/Flip 3, збільшити продажі в грошах, незважаючи на їх зниження у кількісному вираженні. За попередньою оцінкою аналітиків, сукупний виторг від продажів смартфонів за підсумками липня-вересня 2021 р. перевищив $100 млрд. – це найкращий результат III кварталу за всю історію моніторингу ринку смартфонів компанією Counterpoint Research.

Дефіцит чіпів вдарив по споживачам смартфонів

У липні 2021 р. GSMinfo писав про те, що середня вартість смартфона в Україні за рік зросла на 44%, не в останню чергу через дефіцит мікрочіпів. Українці почали віддавати перевагу більш дорогим та якісним смартфонам, у тому числі, щоб довше ними користуватися.

Лідери ринку смартфонів

Samsung за підсумками кварталу зберегла позицію лідера світового постачальника в поштучному обчисленні – південнокорейська компанія відвантажила 69 млн. смартфонів. Однак в грошах серйозна перевага у Apple – ринкова частка 37% проти 18% Samsung. У III кварталі 2020 року розрив був значно меншим – 28% і 22% відповідно.

У топ-5 за виручкою за підсумками липня-вересня 2021 р. також потрапили дві китайські компанії. Це Oppo (з урахуванням продажу Oneplus – 10%), vivo (9%) та Xiaomi (8%). З початку року ринкові частки були розподілені так: Oppo (8%), vivo (7%), Xiaomi (8%).

Розподіл часток на глобальному ринку смартфонів за виручкою у III кварталі 2020 та 2021 рр.

За обсягами постачання смартфонів у штуках, окрім Samsung, у трійці лідерів також Apple та Xiaomi. П’ятірку замикають ті самі Oppo і vivo.

Купертинівці відвантажили 48 млн. одиниць продукції за підсумками III кварталу 2021 р., що на 15% більше, ніж роком раніше. На думку аналітиків, успіхом Apple завдячує iPhone 13 і несподівано потужним продажам iPhone SE 2020. Apple продовжила підминати під себе преміумний сегмент китайського ринку смартфонів, який місцеві бренди – Oppo, vivo та Xiaomi – не змогли зайняти повністю після витіснення з нього Huawei.

Успіхи китайських брендів

Обсяг продажів Xiaomi у III кварталі 2021 р. скоротився на 5% та на 15% порівняно з II кварталом 2021 р., досягнувши показника у 44,4 млн. штук. Як зазначає Counterpoint Research, китайська компанія дуже сильно постраждала від нестачі компонентів. В результаті її ринкова частка зменшилась із 16,25% у попередньому кварталі до 12,9%. Безпосередньо у себе на батьківщині компанія відвантажила на 15% менше продукції та віддала третю позицію у рейтингу найбільших постачальників бренду Honor (раніше – суббренд Huawei).

Нагадаємо, за підсумками червня 2021 р. Xiaomi, згідно з даними Counterpoint Research, очолювала світовий рейтинг постачальників смартфонів, обігнавши багаторічних лідерів Samsung та Apple.

Oppo у III кварталі 2021 р. відвантажила 38,1 млн. смартфонів – 11,1% ринку. Обсяг постачань зріс на 23%. Достойні показники бренду забезпечило підвищення продажів гаджетів у цінових діапазонах $400-$599 і $600-$799, зокрема, таких апаратів як Reno 6, Find X3 та Oneplus 9. Як зазначають аналітики, окупилася агресивна стратегія компанії на міжнародних ринках, зокрема, Латинської Америки (LATAM), на Близькому Сході та Африці (MEA), а також у країнах Північної Європи. В Індії Oneplus збільшила продажі на 55%, встановивши власний рекорд обсягу поставок до цієї країни.

Обсяги постачання смартфонів на глобальний ринок у III кварталі 2018-2021 рр.

Vivo за підсумками липня, серпня та вересня поставила 33,7 млн. ​​смартфонів – на 9% більше у порівнянні з III кварталом 2020 р. та на 4% більше, ніж у II кварталі 2021 р. У Китаї, де компанією було відвантажено понад 17 млн. пристроїв за минулі три місяці, вона продовжує утримувати пальму першості. Основа успіху виробника, за оцінкою аналітиків, полягає в тому, що компанії вдалося створити стабільну базу у вигляді серії Y, а також запустити успішні моделі S10 і X70. Vivo продовжила експансію на ринки країн Латинської Америки та Європи.

Показники Huawei продовжили зниження: обсяг поставок скоротився на 84% і досяг 5,8 млн. одиниць. Експерти пояснюють це гострою нестачею ключових компонентів через санкційні обмеження з боку США. Аналітики позитивно наголошують на спробі розширення компанією цільової аудиторії за рахунок запуску 4G-версії апаратів P50 у Китаї, проте впевнені, що продовження санкційного тиску на компанію призведе до подальшого скорочення поставок.

Бренд Honor, що вчасно дистанціювався від Huawei, навпаки, демонструє впевнене зростання. У III кварталі його продажі зросли на 73% порівняно з попереднім кварталом. Компанія продемонструвала чудовий результат на внутрішньому ринку та стала третім за обсягами продажів виробником смартфонів у Китаї завдяки успіху моделей Honor 50 та Honor Play 20. Тим не менш, за межами Китаю продажі Honor продовжили знижуватися.