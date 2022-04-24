Телефон заряджається повільно – чому і що робити?

Зіткнутися з повільною зарядкою можна як на новому, так і на старому телефоні Проблема може бути в ЗП, мобільному пристрої, а також в його акумуляторі. Розглянемо найпопулярніші причини і дамо поради, як виправити неполадки.





Кабель нещільно входить у роз’єм

У процесі заряджання телефону необхідно переконатися, що кабель щільно вставлений у порт, не бовтається і не випадає. Якщо це не так, зарядка може стати повільною або почне періодично перериватися. Кабель нещільно входить у роз’єм, якщо:

Роз’єм забитий пилом, піском та дрібним сміттям. У цьому випадку його потрібно прочистити або продути повітрям.

Пошкоджено контакти на кабелі або всередині гнізда.

Запали зубці на кабелі (актуально для microUSB), які повинні чіплятися за роз’єм. Їх можна спробувати повернути у колишнє положення за допомогою голки, але найчастіше простіше купити новий кабель.

Кабель або адаптер живлення пошкоджено

Кабель може призвести до повільної зарядки, якщо він пошкоджений, порваний або має візуально помітні перегини. Якщо в якихось місцях пошкоджено ізоляцію, краще замінити кабель.

Адаптер живлення (зарядний блок) може бути пошкоджений внаслідок удару або падіння. Його працездатність можна перевірити, якщо підключити інший телефон до зарядки.

Невідповідний зарядний блок

Якщо використовується неоригінальний зарядний блок, його характеристики повинні відповідати параметрам оригінального адаптера. На швидкість зарядки безпосередньо впливає сила струму, яка має бути не меншою, ніж заявлена ​​на оригінальному ЗП. Це означає, що не можна переходити із зарядки 2А на 1А, оскільки це сповільнить зарядку.

Важливо не використовувати і надто дешеві пристрої невідомих виробників — навіть якщо вони заявляють відповідне значення сили струму, на практиці воно може виявитися меншим.

Проблеми з акумулятором

Згодом в акумуляторах не тільки зменшується ємність, але й з’являється ризик інших неполадок: заряд може відображатися некоректно, а заряджання буде повільніше. Якщо батарея прослужила вже понад 2-3 роки, велика ймовірність, що її час замінити. Зробити це можна лише в сервісному центрі, де для початку проведуть діагностику та з’ясують, чи справді проблема в акумуляторі.

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Енергоємні програми

Якщо під час заряджання використовувати на телефоні швидко розряджуючі програми (наприклад, мобільні ігри), встановити високу яскравість або увімкнути точку доступу, заряджання буде набагато повільніше. Також важливо вчасно закривати програми, що не використовуються, оскільки вони продовжують працювати в меню програм і тим самим витрачають заряд.

Пошкоджено роз’єм для заряджання

Пошкодження входу для заряджання може бути візуально непомітним. Тільки в окремих випадках роз’єм починає «хитатися» і цим вказує на неполадки, але найчастіше поломка нічим себе не видає, крім повільної зарядки. Замінити або полагодити порт можна в сервісному центрі.

Телефон застарів

Старі телефони, що відслужили понад 5-6 років, починають заряджатися повільніше. Це природний процес, що вказує на те, що пристрій настав час замінити. І чим менш якісний смартфон, тим швидше він почне відчувати проблеми із зарядкою, тому багато користувачів стикаються з цією проблемою вже через 2-3 роки після покупки.

Проблема із оновленнями прошивки

Оновлення телефону можуть впливати на швидкість заряджання пристрою. З одного боку, відсутність своєчасних оновлень негативно впливає на швидкості, тому рекомендується вчасно їх встановлювати. З іншого боку, багато несумлінних виробників навмисно випускають оновлення, які штучно уповільнюють швидкість зарядки, тим самим спонукаючи людей купувати нові моделі їхніх смартфонів. Орієнтуватись варто на досвід інших користувачів бренду.