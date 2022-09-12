iPhone 14 Plus — чому цей смартфон кращий за своїх попередників

На початку вересня Apple презентував нові iPhone. Одночасно із цим нові флагмани почали порівнювати із 13-ками. Можна зустріти інформацію, що не варто переплачувати за новий смартфон. Такі думки та поради не зовсім доречні, адже новий флагман — це завжди нові можливості. Чому все-таки iPhone 14 Plus потрібно купувати, та чим він кращий за попередників, читайте далі.





Що нового в iPhone 14?

Нові моделі телефонів мають супутникову підтримку. Таким не може похвастатись жоден виробник смартфонів. Супутниковий зв’язок використовують для зв’язку з екстреними службами. Функція безкоштовна.

Тобто, якщо людина загубиться десь у горах, чи у лісі, де відсутній мобільний зв’язок, через супутниковий вона зможе викликати рятувальну службу. Відомо, що перші два роки ця функція буде абсолютно безкоштовною. У США такий тип зв’язку точно працюватиме, як буде в інших країнах поки невідомо.

iPhone 14 Plus мають систему автоматичного виявлення автомобільних аварій за участю власника телефону. Ця функція сама визначатиме рівень тяжкості аварії та сповіщатиме «довіреним». Також хочеться поговорити про покращену автономність телефонів. Вони працюють на годину довше ніж 13-та серія, якщо активно використовувати гаджет для перегляду відео. Для меломанів новини ще кращі. На цих телефонах можна слухати музику на 5 годин довше, ніж на iPhone 13. Основні характеристики батареї:

Об’єм 4325 мАг;

Потужність АКБ 20 ВТ;

Тип АКБ Li-lon;

Бездротова зарядка 15 ВТ

Швидка зарядка заряджає акумулятор на 50% всього за 30 хвилин. У нового покоління смартфонів покращений модуль Bluetooth 5.3. У попередника всього 5.0.

Також серед головних відмінностей — нові датчики. Абсолютно всі працюють точніше: гіроскоп, акселерометр, сенсор освітлення. Функція Здоров’я на чотирнадцятках також на порядок потужніша. Відтепер смартфон зможе вимірювати не лише артеріальний тиск, а й температуру тіла, та повідомляти жінок про овуляцію, ПМС тощо.

Фото та відео на iPhone 14 Plus

Apple і цього разу зробив акцент на фотокамерах. Здавалося б куди вже краще, але ні, виробник вміє приємно дивувати своїх клієнтів. На iPhone 14 Plus здвоєний модуль основних камер: f/2.4 та f/1/5. За стабілізацію фото та відео відповідає сенсорна система Sensor-shift, є двократний зум.

Нові камери краще працюють у темряві. Спеціально розроблена програма Photonic Engine підвищила якість знімків «нічного режиму» у два рази. Відео знімається у форматі 4К, а функція Action Mode дозволить знімати контент та одночасно: бігти, танцювати, їхати по бездоріжжю. Уявіть наскільки кращими стануть відео і без нового стабілізатора!

Можна звісно говорити, щось у дусі: «Але ж процесори однакові!», але зачекайте. Новинка має більшу кількість фотографічних режимів та покращила якість фото, тобто виробник перевершив сам себе.

І наостанок хочеться додати, що кожне нове покоління Айфонів завжди було кращим за попередні. Ще жодного разу не було «навпаки». Тому не слухайте диванних експертів, і беріть найкраще!