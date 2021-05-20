Чому небезпечно користуватися зарядними станціями в громадських місцях?

Уявіть, що ви в дорозі, а акумулятор смартфона ось-ось розрядиться. І ось рятівний острівець – громадська зарядна станція. Мало хто сумнівається, перш ніж підключити до неї свій смартфон, а варто було б – такі станції можна налаштувати для читання здебільшого даних з вашого пристрою і, можливо, навіть для завантаження шкідливого ПЗ.
Порт, який ви використовуєте для зарядки свого смартфона, також служить для передачі даних. Хакери знають про це і розробили способи крадіжки даних у мандрівників, які хочуть зарядити свої смартфони та планшети на безкоштовних зарядних станціях в аеропортах, кафе і вестибюлях готелів.
І порти для зарядки, і кабелі в громадських станціях можуть використовуватися для завантаження шкідливих програм. І як тільки хакер отримає доступ до вашого смартфону, він зможе керувати ним без вашого відома і вкрасти ваші дані.
На щастя, від такого роду злому дійсно легко захиститися.
- Використовуйте адаптер блокування даних, наприклад, PortaPow. Його можна придбати на Amazon або AliExpress. Дата-блокери фізично блокують передачу / синхронізацію даних, а значить, можна без побоювання заряджати пристрій на громадській станції.
- Використовуйте електричну розетку, а не USB-порт. Постарайтеся носити з собою зарядний пристрій, щоб при необхідності скористатися безпечною розеткою, а не сумнівним портом.
- Купіть повербанк – потужний зовнішній акумулятор не залишить вас без гаджетів навіть в найбільш тривалій подорожі.
- Забороніть доступ до даних при підключенні до інших пристроїв. Коли iPhone підключається до комп’ютера або іншого пристрою, який хоче отримати доступ до даних, ви бачите спливаюче вікно з питанням: «Дозволити доступ?». Якщо ви виберете «Заборонити», ваші налаштування і дані будуть недоступні. Для Android-смартфонів ви отримаєте повідомлення з написом «Зарядка пристрою через USB». Переконайтеся, що ви вибрали варіант «Без передачі даних» (в залежності від моделі, цей текст може відрізнятися, але суть залишиться тією ж).
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