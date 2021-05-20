Чому небезпечно користуватися зарядними станціями в громадських місцях?

Уявіть, що ви в дорозі, а акумулятор смартфона ось-ось розрядиться. І ось рятівний острівець – громадська зарядна станція. Мало хто сумнівається, перш ніж підключити до неї свій смартфон, а варто було б – такі станції можна налаштувати для читання здебільшого даних з вашого пристрою і, можливо, навіть для завантаження шкідливого ПЗ.





Порт, який ви використовуєте для зарядки свого смартфона, також служить для передачі даних. Хакери знають про це і розробили способи крадіжки даних у мандрівників, які хочуть зарядити свої смартфони та планшети на безкоштовних зарядних станціях в аеропортах, кафе і вестибюлях готелів.

І порти для зарядки, і кабелі в громадських станціях можуть використовуватися для завантаження шкідливих програм. І як тільки хакер отримає доступ до вашого смартфону, він зможе керувати ним без вашого відома і вкрасти ваші дані.

На щастя, від такого роду злому дійсно легко захиститися.