Як правильно доглядати за пластиковими вікнами: 6 речей, яких ви точно не робите

Давайте будемо чесні одні перед одними і зізнаємося, що вікна ми миємо не так часто, як необхідно, та й як нам самим хотілося б. Зазвичай цей захід завжди відкладається «на потім» – до кращих часів (коли не буде так лінь!). Але як не крути, а чисті вікна завжди викликають у нас радість і якусь повагу до самого себе – мовляв, я можу!





Так, миття вікон – завдання складне і в моральному плані, і в фізичному. Часом, перемивши кілька стекол, вже ніби як втомився і на інші ну зовсім немає сил. Однак, як би це не було дивно, багато хто з нас навіть це роблять неправильно. Виявляється, щоб пластикові вікна служили якомога довше, їх чистку потрібно проводити за правилами, оскільки всі частини конструкції вимагають до себе різного догляду.

Скло

Їх не просто можна, а потрібно мити регулярно і своєчасно. До них теж особливий підхід:

Вибір миючого засобу. Не потрібно в магазині брати перше, що попалося під руку. Склад варто ретельно вивчити. Ніяких абразивних частинок, оскільки вони цілком легко можуть подряпати делікатну поверхню. Так, бруд ви відмиєте, а ось з подряпинами способів боротьби поки не придумали. До речі, ці самі ушкодження дуже швидко забиваються пилом, тому ви скоро зрозумієте, що мити вікна доведеться ще частіше. Якщо склопакет покритий спеціальним складом (наприклад, захист від УФ-променів), то засіб для миття вікон слід підбирати з урахуванням цієї особливості. У деяких випадках забороняється використання складів зі спиртом, нашатирем або іншими агресивними складовими.

Профіль

Він теж вимагає регулярного догляду. Найчастіше його доводиться відмивати від пилу і бруду. Правила при цьому досить суворі, але легко здійснимі:

ніяких жорстких щіток;

табу на агресивну хімію;

ідеально – спеціальні засоби для пластику;

виключити контакт з хлором, ацетоном, кислотами.

Якщо проігнорувати ці умови, то дуже скоро ваш пластик значно зіпсує зовнішній вигляд і функції вікон.

Дренажні отвори

У нижній частині передбачені спеціальні дренажні отвори, на які ми, звичайно ж, практично ніколи не звертаємо увагу. Вони призначені для виведення конденсату назовні, щоб скло не запітніло. Погодьтеся, функція корисна. Але щоб все це працювало, отвори теж мають потребу в чищенні. І робити це потрібно хоча б два рази на рік.

Приготуйте розчин на основі звичайного мила та води і вимийте ним весь бруд, що накопичився знизу. Перед цим можна пропилососити, щоб максимально зібрати все сміття.

Ущільнювачі

Призначені для герметичності склопакета. Щоб ці деталі не зносилися і прослужили довше, їх слід щорічно змащувати складами. Наприклад, придбати спеціальний засіб або знайти більш дешеву альтернативу – вазелін, гліцерин, силікон.

Притискаючі гумки на стулках

Ще один елемент, який відповідає за герметичність вікон. Розташований він на стулках. Його теж слід обробляти спеціальним засобом для гумових виробів або ж згаданими вище дешевими аналогами.

До речі, щорічне змащування, особливо перед зимовими заморозками, не тільки збереже довговічність притискних гумок, але і допоможе уникнути протягу. Якщо зрідка чуєте свист від вікон – це як раз дефект гумок.

Фурнітура

Вимагає не меншої вашої уваги, ніж інші складові пластикових вікон. Рухливі механізми потрібно 2-3 рази в рік змащувати машинним маслом, що допоможе підтримувати їх в робочому стані, а також захистить від іржі та передчасного зношення.

Ось такі прості прописні істини, які допоможуть нашим вікнам і продовжать їх термін служби. Якщо не ігнорувати ці правила, то вони прослужать вам не один десяток років. Причому все це не потрібно робити щодня або навіть щомісяця. Досить приділяти час цим заходам хоча б раз на рік.