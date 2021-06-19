Как с экономить деньги и не потерять в качестве при ремонте Samsung A50 В Киеве?

Замена разбитого стекла в Samsung A50!

Наиболее частая проблема с которой сталкивается владелец телефонов Самсунг – это разбитое внешнее стекло телефона.





Причем в большинстве случаев при этом матрица экрана остается целой и тачскрин продолжает работать. При таком случае возможна замена стекла экрана отдельно от дисплея. Конечно стекло уже не будет оригинальным! Но цена замены может приятно обрадовать ценником ремонта до 1000 грн. Тогда как за новый оригинальный экран придется выложить до 3000 грн

Как правило, стекло повреждается после сильного удара. Большинство сервисных центров меняет стекло вместе с дисплеем. Да, это удобно и быстро, но значительно увеличивает стоимость ремонта. Мы же вам предлагаем заменить только стекло. Это возможно только если дисплей не имеет повреждений. В противном случае нецелесообразно менять стекло без дисплея.

Так же очень важно, чтоб рамка посадочного места стекла не имела сколов и повреждений. Если таковые имеются, и их невозможно удалить, то стекло не сядет на свое место.

В сервисном центре «Мастерфон» замена стекла в Самсунг A50 cтоит 980 грн. Подробнее https://www.masterfon.kiev.ua/remont-samsung-a505-galaxy-a50.html

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Ремонт мобильного телефона начинается после того, как мастер проведет диагностику, выяснит причину неисправности, и озвучит клиенту стоимость работ.

Замена Дисплейного модуля в Samusng A50!

Если дисплей полностью разбит не показывает или барахлит тач – тогда нужна только замена дисплейного модуля.

Мы советуем не экономить на спичках, а менять только оригинальные дисплейные модуля. Копии всего лишь дешевле на 15-20 % но качество неизмеримо может быть хуже.

Средняя стоимость замены оригинального экрана самсунг в а50 в различных сервисных центрах около 3000 грн

В телефон попала вода

Предчувствуем, что вы скажете, такого быть не может, ведь телефон имеет высокую степень влагозащиты – IP68. Но и, тем не менее, у нас бывали случаи, когда нам приносили «утопленника» Самсунг А50. Откуда там могла взяться влага? А причиной попадания влаги внутрь телефона становятся микротрещины и щели в корпусе телефона, что образуется даже при незначительном падении телефона. Дело в том, что корпус Самсунг собран с помощью тонкого двустороннего скотча, который при сильном ударе может отстать от поверхности.

Сама же системная плата не имеет защиты от влаги, и при попадании воды на ее поверхность происходит короткое замыкание и выход систем телефона из строя.

К сожалению при попадании влаги сгореть может что угодно. В среднем ремонт без замены основных узлов а только чистка от коррозии обойдется в 600 грн.

Для определения причин неисправности, проводят диагностику работоспособности системной платы. После проведения диагностики и определение поврежденных участков, производится их замена, после чего плату помещают в ультразвуковую ванну, где удаляются следы микрокоррозии с платы. После этого снова проводятся диагностические работы, и если все хорошо, то плата устанавливается обратно в телефон.

Вас не слышно при разговоре по телефону

Причиной этому неисправный микрофон. Стоимость ремонта микрофона может отличаться в зависимости типа поломки и сложности работы по проведению ремонта. Скажем так нечастая проблема для Самсунг А50

Микрофон может перестать работать по нескольким причинам:

Программная ошибка;

Механическое повреждение устройства;

Некачественная сборка на заводе;

Попадание мусора на поверхность микрофона;

Попадание влаги.

Для замены микрофона нужно полностью разобрать телефон, и с помощью паяльной станции аккуратно отпаять поврежденный микрофон, и установить на его место новый.

Если у вас перестал работать микрофон, не спешите идти в сервисный центр. Попробуйте сначала сделать телефону перезагрузку, и проверьте параметры звука. Это позволит сберечь вам нервы и время. А если ничего не помогло – сервисный центр «Мастерфон» всегда к вашим услугам.

В самсунг А50 микрофон установлен на дополнительной плате. Часто отдельная замна микрофона не помогает – тогда нужна замена целиком дополнительной платы.

Аккумулятор телефона быстро садится

Если вы заметили, что после полного заряда батареи, время работы телефона значительно уменьшилось – значит, вам пора заменить аккумуляторную батарею в телефоне. А в связи с тем, что на Самсунг А50 стоит несъемная батарея – данную процедуру рекомендовано проводить в сервисном центре, ведь для замены батареи необходимо аккуратно разобрать телефон, отсоединить коннектор батареи от платы, осторожно открепить батарею от корпуса, и на ее место установить новую. Это довольно щепетильная и хлопотная процедура, которую лучше всего доверить опытному мастеру.

Внешний динамик перестал работать

Причин некорректной работы внешнего динамика может быть несколько:

Скопление мусора на поверхности динамика;

Повреждение динамика после удара или падения телефона;

Попадание влаги.

В первом случае достаточно просто почистить динамик, и он снова будет нормально работать. В остальных случаях динамик требует замены.

Но перед тем, как провести замену, наши мастера проведут диагностику – может быть причина пропажи звука вовсе не в динамике, а в повреждении системной платы или в ошибке ПО.

Телефон перестал принимать зарядку

Если ваш телефон перестал принимать зарядку, не спешите идти в сервисный центр. Может быть, неисправен кабель зарядки или блок питания. Попробуйте подключить телефон к другому элементу питания черед другой кабель. Если телефон и в этом случае не заряжается тогда вам нужно в сервисный центр.

Как правило, для устранения этой проблемы достаточно заменить гнездо зарядки. Но также могут быть и проблемы с аккумулятором и контроллером заряда. В любом случае, каждый ремонт Самсунг А50 в нашей мастерской начинается с тщательной диагностики, для поиска настоящей причины появления неисправности и ее устранения.

В телефоне Samsung A50 Установлен разъём заряда Type C. Протокол ремонта сервис центров Samsung при ремонте Samsung A50 не предусматривает отдельную замену разъёма заряда. Меняется только дополнительная плата в сборе с микрофоном и разъёмом заряда.

Разъём заряда Samsung A50 можно заменить отдельно но это будут только разьемы копии. С разъёмами копи Type-C – быстрая зарядка может работать некоретно

Наиболее частые неисправности Самсунг А50

К наиболее частым неисправностям телефона Самсунг А50 можно отнести:

Повреждение стекла, после чего сенсор перестал работать;

Телефон перестал принимать зарядку;

Внешний динамик перестал работать, или при работе издает писк, хрип и т.п.;

Аккумулятор телефона быстро садится;

Вас не слышно при разговоре по телефону;

В случае любых проблем с телефоном Samsung A50 Вам помогут специалисты сервисного центра Мастерфон

https://www.masterfon.kiev.ua/zamena-stekla-sensora-samsung-a505-galaxy-a50-2019-v-kieve.html