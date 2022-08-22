Що робити, коли глючить смартфон на Andriod — 5 корисних порад

Коли купуєш новий смартфон з операційною системою Android, він “літає”, всі додатки відкриваються одразу, але з часом ситуація докорінно змінюється. Звідси й байки про те, що техніка від Apple краща, тому що iPhone ніколи не виснуть. На справді ж це не зовсім так, усі смартфони можуть гальмувати. Про те, як усунути причини таких багів розповіли експерти з мобільного сервісу.





Переповнений кеш

Кеш-пам’ять це сховище де зберігаються копії часто використовуваних додатків. Це забезпечує швидкий доступ користувача смартфоном до різних програм, що встановлені на телефоні. Кеш, як буферна зона, що поєднує процесор та основну пам’ять. Коли сховище переповнене, з’являються глюки у роботі пристрою: додатки відкриваються із затримкою чи взагалі можуть підвисати та не завантажуватись. Тому рекомендовано раз на три місяці (але не частіше) чистити кеш. Це можна зробити у налаштуваннях завантажених додатків та в основних опціях. Детальну інструкцію легко можна знайти в інтернеті, знаючи модель свого телефону.

Забагато додатків

У кожного власника мобільного телефону є встановлені додатки (ігри, програми), якими він не користується. Вони можуть накопичуватись та згодом засмітити основну пам’ять пристрою, через це з’являються глюки. Тому рекомендовано час від часу наводити лад та видаляти все зайве з телефону.

“Тяжкі” аплети працюють у режимі нон-стоп

Коли на смартфоні купа незачинених додатків, то це приводить до багів у його функціонуванні. Розумієте, кожен аплет використовує потужності телефону: операційну систему, кеш-пам’ять і таким чином навантажує процесор. Тому завжди потрібно деактивувати роботу додатків. Це можна зробити через налаштування телефону у розділі “Додатки”.

Переповнена пам’ять

Усі картинки, відео та інші медіафайли, що надходять у месенджерах, зберігаються на внутрішній пам’яті смартфона. І коли їх збирається забагато, сховище переповнюється, а гаджет починає глючити. Тому час від часу краще чистити збережені файли, а за нагоди користуватися хмарним сховищем, чи перекидати медіа на карту пам’яті.

Віруси

Через завантаження файлів із невідомих джерел, а не в Play Market, можна занести віруси програми на мобільний телефон. Чи можна цьому якось завадити? Можна, для цього потрібно встановити антивірусну програму, щоб час від часу діагностувати гаджет. Такі антивіруси працюють за тим же алгоритмом, що і на ПК: виявляють шкідливі файли, а потім видаляють їх.

Також можна повернутись до “налаштунків” та обнулити телефон, скинувши всі опції, встановивши “заводські”. Але занадто часто так робити не варто.