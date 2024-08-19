Готуємось до школи: 11 знахідок на AliExpress для школяра та студента

1 вересня уже через два тижні і українські батьки масово бігають по магазинах щоб зібрати своє чадо до школи чи вузу. Редакція GSMinfo зібрала корисні та перевірені гаджети та аксесуари для продуктивного навчання, які можна купити на Aliexpress.

1. Магнітний планер

Неможливо втримати все в голові, особливо коли навчання складається із суцільних домашок. Крім того, хочеться встигати займатися іншими справами. Щоб не забувати нічого, є спеціальний планер. Спеціальний він не лише тому, що легко кріпиться на холодильник. Але й ще через зручний формат. Тиждень розбитий на дні, але не має додаткових найменувань. Тож можна як писати у планер усі свої завдання, так і залишити місце під навчальний розклад.

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У комплекті маркери та гумка

Легко наклеюється

Не маркий, можна використовувати довгий час

2. Електрична гумка

Гумка працює на батарейках, що дає змогу їй забезпечувати навіть безперервне «стирання». Плюс, вона не псує папір, оскільки фізичних зусиль докладати не потрібно. Що сильно знижує ризик у пориві злості від кривої лінії – просто продірявити своє полотно. Для комфортної роботи гумка оснащена ергономічною ручкою, яка забезпечує комфортне захоплення і зручність використання. А розмір рівно такий самий, як і у звичайного олівця або ручки. Купувати спеціальний пенал або чохол не буде потрібно.

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У комплекті ластики-стрижні різної площі

Стирає при натисканні на кнопку

Висока потужність

3. Настільна лампа з підставкою для телефону

Настільна лампа – важливий елемент, який забезпечує якісне освітлення під час виконання домашніх завдань, використання комп’ютера або хобі. Ергономічна лампа з поворотним механізмом дозволяє налаштувати освітлення відповідно до ваших уподобань. А також є спеціальна підставка для телефону, якщо потрібно буде спостерігати за діями на екрані. І навіть органайзер для невеликої кількості канцелярії!

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Працює через micro-USBНа вибір два кольори — білий та рожевий

Зручне регулювання яскравості

4. Ланчбокс із кумедним дизайном

Зручне рішення для любителів домашньої їжі – ланчбокс. Двоярусний, тому прийомів їжі можливо кілька і навіть можна взяти із собою щось для швидкого перекушування або приємного закінчення у вигляді десерту. Хоч і вміщує в собі достатньо їжі, ланчбокс все ж таки не підійде для супів. В іншому все, що тільки можете собі приготувати. Контейнер прослужить довго, ємності не потріскаються та не деформуються. А також бокс підійде для підігріву ланчу в НВЧ.

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У подарунок – кумедна сумка

Щільно закривається, герметичний

Добре тримає температуру

5. Термокухоль

Звичайно, якщо є ланчбокс, то має бути ще й тара для напою. А щоб зберегти температуру напою надовго, потрібно не просто кухоль, а термостакан! Саме його ми й знайшли. З плюсів – не протікає завдяки чудовим силіконовим вставкам. А також не іржавіє. Відкривається легко – лише одне натискання, і клапан, що захищає від випадкового відкриття, розблокується. Тепло зберігається близько 8 годин, а холодні напої залишаться такими навіть за 10 годин.

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Є сіточка для фільтрації

Нековзне дно

Різні кольори

6. Незвичайний пенал

Пенал у вигляді риби і має дуже натуральний вигляд (не вистачає лише трохи об’єму в районі зябер). Її навіть можна укладати «пером» у бік хвоста. Щоб якщо ви загубите ковпачок і знайдете ризик того, що ручка пофарбує частину тканини, все було б приховано під чорним забарвленням. До речі, пенал закривається майже невидимо – на тонку блискавку. Довжина блискавки коротка, що допомагає акуратно укладати канцелярію і водночас надає пеналу більш презентабельного вигляду у відкритому вигляді.

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Немає неприємних запахів у тому числі, що нагадують про рибу

Пенал можна прати в пральній машинці при температурі 30 градусів, не побоюючись линяння та втрати кольору

7. Шкільний рюкзак, що світиться

Напевно, ви бачили рюкзаки, до яких додатково прикріплений брелок зі світловідбивачем або наклейки. Але не завжди це виглядає доречно і не псує дизайн. Плюс, є ризик втратити ці наклейки і сам брелок. Рекомендуємо розглянути варіант із заводськими світловідбивачами. Крім цього, тут є м’яка потовщена спинка, що знижує тиск, а також широкі м’які лямки, які рівномірно розподіляють вагу. Тканина водовідштовхувальна, тому підручники будуть захищені.

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Є отвір для заряджання

Доставка з РФ

У подарунок – кодовий замок

8. Незвичайний пауербанк

Крім того, що цей пауербанк є досить компактним, тому не займе багато місця серед підручників та конспектів. Також він має стильний ретро-дизайн та додатковий функціонал. Причому зараз цей додатковий функціонал часом може бути навіть кориснішим, ніж підзарядка телефону. При необхідності акумулятор перетворюється на елегантну грілку!

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Тепло підтримується близько 4,5 годин

Є дисплей із індикатором

Насичені кольори.

9. Смарт-годинник

Незалежно від того, скільки ви готові витратити на «розумний» годинник, такий гаджет знайдеться під будь-який бюджет. Ми знайшли один з найдешевших варіантів, що володіє всіма базовими функціями. За рахунок ціни можна буде заощадити і не сильно переживати про гроші, якщо раптом ви вирішите придбати їх дитині, і вона зламає девайс. Стандартний функціонал – на місці. Тут є можливість реагувати на дзвінки, і бачити повідомлення (як повідомлення, і соціальні мережі). Плюс, звичайно, метрики у вигляді крокоміра, пульсу.

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Безліч варіантів ремінців

Зручне меню

Можливість створення власної заставки

10. Дитячий планшет для малювання

Більшість дітей навіть якщо не мають таланту до малювання, все одно це люблять. І це чудово! Оскільки малювання розвиває дрібну моторику, та й просто може зайняти дитину. Причому навіть достатньо дорослу. Це краще, ніж скачати нову гру на ваш смартфон. Так що для посиденьок у черзі, тривалих поїздок та просто розваги, можна придбати крутий та недорогий планшет для малювання. Він дуже легкий і компактний, а з керуванням розбереться абсолютно будь-яка дитина. У комплекті є спеціальний стілус, необхідний для малювання. А на екрані є головна кнопка, що стирає все намальоване.

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Різні кольори

Яскравий екран

Є кнопка для захисту від стирання

11. Папка для зберігання

У навчальних закладах є багато всього, що потрібно зберігати максимально акуратно. Наприклад, різні конспекти, доповіді. А якщо цей спеціалізований заклад, наприклад, художня школа, така папка точно потрібна! Її перевага в тому, що вона має вбудовані роздільні відсіки, в яких можна зберігати окремі листи та навіть зошити. Базовий розмір відсіку майже 10 сантиметрів, а розширюється він майже до 20 см. Для більшої зручності можна помітити кожен відсік стікером.

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