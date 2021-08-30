До 2100 року моря і океани зміняться до невпізнанності

Згідно з новим дослідженням американських вчених, до кінця століття катастрофічно зміниться до 95% водної поверхні Землі, якщо людство не візьме під контроль викиди вуглецю.





Йдеться про зміни температури води, її кислотності і концентрації мінералу арагоніта, який більшість морських тварин використовують для формування кісток і раковин, пише Phys.org. Всі ці фактори значимі для розвитку життя в морях, океанах та інших водних поверхнях.

Фахівці з’ясували, який вплив вуглецеве забруднення мало на поверхню океану з середини 18 століття і спрогнозували вплив викидів аж до 2100 року. Для цього вони змоделювали клімат Світового океану для трьох періодів часу:

початок 19 століття (1795-1834 рр.);

кінець 20 століття (1965-2004 рр.);

кінець 21 століття (2065-2114 рр.).

Потім вчені прогнали моделі за двома сценаріями викидів. Перший, відомий як RCP4.5, передбачає пік викидів парникових газів до 2050 року, за яким послідує повільне зниження протягом решти століття. Другий сценарій – RCP8.5 – являє собою підхід, при якому людство все залишить без змін і викиди продовжать рости протягом наступних 80 років.

Так, відповідно до першого, тобто сприятливішого сценарію з двох, 36% водної поверхні катастрофічно зміниться до 2100 року. У сценарії з високими викидами ця цифра зростає до 95%.

Вчені також виявили, що, хоча клімат поверхні Світового океану практично не змінився протягом 20 століття, до 2100 року до 82% поверхні океану можуть зіткнутися з кліматом, небаченим в недавній історії. До них відносяться більш гарячі і кислі моря, що містять менше мінералів, життєво важливих для розвитку морської флори і фауни.

Провідний автор дослідження Кеті Лоттерхос з Центру морських наук Північно-Східного університету заявила, що зміна складу океану через забруднення вуглецем вплине на всіх водних мешканців (і тих, хто живе біля поверхні води). «Вже зараз багато морських видів змістили свої ареали у відповідь на потепління вод», – зазначила експерт.

Вчені заявляють, що урядам країн необхідно стежити за майбутньою зміною звичок морських поверхневих видів. У найближчі десятиліття ці зміни стануть більш частим явищем, не помічати яке не вийде.