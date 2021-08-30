У Xiaomi назвали моделі смартфонів, які першими отримають “прокачану” MIUI 12.5

Пам’ятаєте то лист від фанатів Xiaomi, в якому вони обурювалися від якості софту, який отримують смартфони? Їх благання були почуті! Китайська компанія розповіла про доопрацювання фірмової оболонки MIUI і вже назвала перші пристрої, які отримають це оновлення.





Для початку розберемося, що ж в себе включає Enhanced-версія і чи сильно вона відрізняється від стандартної. Про неї стало відомо ще в ході презентації, на якій Xiaomi представила Mix 4 та інші гаджети. Це все ще китайська версія MIUI в плані можливостей – ніяких нових функцій в MIUI 12.5 Enhanced не буде .

Нас чекає наголос на зовсім інші аспекти: MIUI все ще не вистачає стабільності та плавності. Так як 13-а версія оболонки побачить світ ще не скоро, то таким “мінорним” оновленням Xiaomi хоче згладити відразу два кута: невдоволення власників смартфонів і шорсткості системи.

В першу чергу китайська компанія хоче зберегти “свіжість” оболонки на довший термін, тобто збільшити її швидкодію. Досягти цього вона хоче за рахунок раціонального використання пам’яті накопичувача і більш ефективної дефрагментації (доступ до важливих файлів буде надаватися швидше).

“Поведінковий фактор” (якщо в цьому випадку можна використовувати таке поняття) теж буде врахований: система буде розподіляти всі свої ресурси в залежності від типу її використання . Ті завдання, які система вважатиме пріоритетними, будуть виконуватися плавніше і швидше.

Оперативна пам’ять відтепер не буде витрачатися “наліво і направо”: значний обсяг ОЗП буде виділятися для виконання ресурсоємних завдань, тоді як другорядні процеси цієї пам’яті позбуваються і, відповідно, тимчасово переставатимуть працювати.

Оптимізація, оптимізація і ще раз оптимізація! Почати поширення оновлення Xiaomi обіцяє вже в четвертому кварталі поточного року (імовірно – початок жовтня).

Офіційно заявлених пристроїв в списку поки небагато, і це цілком нормальна ситуація: спочатку флагмани, потім всі інші смартфони. Першими на черзі виявилися наступні пристрої:

Лінійка Xiaomi Mi 11: Mi 11, Mi 11i, Mi 11X, Mi 11X Pro;

Лінійка Xiaomi Mi 10: Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10T, Mi 10T Pro.

Поки що це вся інформація про майбутнє оновлення. Будемо стежити за подальшим розвитком подій та інформувати вас!

UPDATE: для України Xiaomi припасла ще дві моделі, які одними з перших отримають оновлення – це знайомий всім Poco F3, а також Poco F2 Pro. Про Poco, як ми бачимо, компанія теж не забула, і це радує.