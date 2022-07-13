Microsoft Office перестане працювати на старих версіях Windows

Програми, що входять до пакету Microsoft 365, наразі також підтримують старі операційні системи, підтримку яких гігант з Редмонду вже припинив. Однак незабаром це зміниться. Microsoft оголосила, що програмне забезпечення більше не підтримуватиметься в старих версіях Windows, і це відбудеться на початку наступного року.





Microsoft 365 — це служба, яка пропонує різні офісні програми. Їх можна використовувати на різноманітних пристроях із кількома операційними системами. Однак зі старими вікнами це скоро стане неможливим. Підтримку буде припинено, і ми знаємо, коли це трапиться.

Microsoft планує відмовитися від підтримки трьох операційних систем. Це Windows 7 (припинена в січні 2020 року ), Windows 8.1 і Windows Server 2008 R2 . Компанія також назвала конкретну дату – 10 січня 2023 року. Програми Microsoft 365 на цих операційних системах більше не отримують нових функцій і охоплюють лише додаткову підтримку. Однак вони отримують виправлення безпеки, і це робиться через програму розширених оновлень безпеки (ESU), за яку клієнти повинні платити. Повне припинення підтримки Windows 7, Windows 8.1 і Windows Server 2008 R2 означатиме не лише скасування виправлень безпеки. Також буде призупинена можливість проведення нових установок.