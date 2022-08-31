Як приховати час присутності в мережі у різних месенджерах

Якщо ви не хочете, щоб інші люди бачили, коли ви останній раз були в мережі, це легко влаштувати. Розглянемо, як приховати час присутності у найпопулярніших месенджерах – Telegram, Viber, WhatsApp .





Telegram

Перейдіть до Налаштування месенджера та виберіть розділ «Конфіденційність». Відкрийте пункт «Остання активність». У розділі “Хто бачить час мого останнього входу” натисніть “Ніхто”.

Також ви можете зробити час перебування в мережі доступним лише для ваших контактів або додати винятки та вибрати конкретних людей, які бачитимуть вашу присутність у мережі.

WhatsApp

У розділі «Параметри» відкрийте «Обліковий запис». Перейдіть до пункту « Конфіденційність ». Відкрийте розділ «Був(а)» та встановіть галочку на пункт «Ніхто».

Ви також можете вибрати, щоб час вашої присутності в мережі був доступний лише вашим контактам у WhatsApp або додати винятки – заборонити деяким контактам доступ до цієї інформації.

Зверніть увагу, якщо ви приховаєте час свого останнього відвідування, ви також не зможете побачити час останнього відвідування інших користувачів.

Viber

Порівняно з вищеописаними месенджерами, Viber налаштування часу перебування в мережі сильно обмежені. Ви можете або надати доступ до цих даних для всіх користувачів, або взагалі усунути статус того, є ви в мережі чи ні. Як це зробити:

Натисніть три точки в нижньому правому куті і відкрийте «Налаштування», а потім розділ « Конфіденційність ». У пункті «В мережі» перетягніть повзунок у неактивний стан. Готово – ніхто не дізнається, чи в мережі ви чи ні.

Врахуйте, що змінювати статус можна лише один раз на добу.