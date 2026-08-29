Загадочный китайский «истребитель» оказался макетом: его годами принимали за секретный самолёт

Одна из загадок, связанных с китайской военной авиацией, получила неожиданное объяснение. Конструкция, которую ранее замечали на спутниковых снимках и сравнивали с J-20 и возможным секретным одномоторным стелс-истребителем, оказалась полноразмерным тренажёром для пожарных.

На новых фотографиях запечатлены китайские военные спасатели рядом с необычной машиной во время учений. На снимках её обливают водой, а вокруг имитируется пожар. Авиационный аналитик Андреас Рупрехт, специализирующийся на китайской военной авиации, обратил внимание, что конструкция очень похожа на объект, который ранее видели в районе бывшего аэропорта Цзинин-Цюйфу.

На спутниковых снимках он выглядел гораздо интереснее

Загадочный аппарат привлек широкое внимание в 2025 году. С высоты было видно, что он имел характерное ромбообразное дельта-крыло, переднее горизонтальное оперение и два вертикальных стабилизатора.

Общая форма напоминала J-20, но пропорции отличались настолько, что появились предположения о новом экспериментальном истребителе. Другие наблюдатели рассматривали более простые варианты — макет, военный ложный объект или оборудование для наземных испытаний.

Теперь благодаря подробным фотографиям можно с гораздо большей уверенностью говорить о его назначении. Макет необходим для отработки действий аварийных служб в случае возгорания боевого самолета. Подобные тренажеры используются военными и гражданскими пожарными службами в разных странах: от них не требуется точное копирование настоящего самолета, достаточно воссоздать основные элементы конструкции и возможные зоны возгорания.

Поэтому этот китайский тренажер одновременно напоминает несколько реальных самолетов. Его крылья и переднее оперение похожи на J-20, тогда как форма кабины на новых фотографиях больше напоминает более позднюю модель J-35.

Но не все загадочные объекты нашли своё объяснение

На этом история не заканчивается. Еще в 2022 году на авиабазе Линьтао спутники зафиксировали другие конструкции, которые также напоминали J-20. У них был более длинный и узкий нос, а также иная форма крыла, поэтому новые фотографии пожарного тренажёра не доказывают, что и те объекты использовались для той же цели.

Это могли быть другие учебные макеты, оборудование для проверки инфраструктуры или военные приманки, которые с воздуха должны были выглядеть как настоящие самолеты. Их точное назначение до сих пор неизвестно.

Китай стремительно увеличивает парк подлинных J-20

Появление таких тренажеров имеет вполне практическое объяснение. Китайский парк современных боевых самолетов быстро растет, а вместе с ним растет потребность в техническом персонале, спасателях и инфраструктуре.

По оценке Рупрехта, к середине 2026 года Китаю могли поставить уже около 500 истребителей J-20 различных версий. Они эксплуатируются как минимум 14 боевыми частями и тремя испытательными и учебными базами. Это не официальные данные Пекина, а оценка на основе открытых источников.

Масштаб роста хорошо виден в долгосрочной перспективе. RUSI оценивал парк J-20 в 2020 году примерно в 50 самолетов при темпах производства около 20 самолетов в год. К концу 2025 года производство модернизированных J-20A и двухместных J-20S, по оценке института, могло достичь уже около 120 самолетов в год.

Поэтому само появление специальных макетов для подготовки аварийных служб уже не вызывает удивления. Китай строит не только всё больше современных истребителей, но и всю инфраструктуру вокруг них — и иногда её элементы на спутниковых снимках оказываются гораздо более загадочными, чем на самом деле.