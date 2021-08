Смартфон Samsung став винуватцем евакуації цілого літака Boeing 737

Кілька років тому інтернет ряснів новинами про спалахи смартфона Samsung Galaxy Note 7 через заводський брак акумуляторів. Справа закінчилася тим, що корейці зняли девайс з продажу і виплатили компенсації всім постраждалим. Після цього з пристроями фірми все було нормально, але, мабуть, інженери Samsung знову десь намудрували.

Під час рейсу авіакомпанії Alaska Airlines у одного з пасажирів загорівся смартфон марки Samsung, а саме – бюджетна модель Galaxy A21.

Інцидент трапився після приземлення літака, що слідував по маршруту Новий Орлеан-Сіетл. У салоні відбулося різке задимлення, а загасити телефон безуспішно намагався екіпаж рейсу за допомогою піску, вогнегасника і вогнетривкого мішка – це спеціальні пакети з вогнестійкого матеріалу, що витримують температуру до 1760 градусів.

Однак диму було так багато, що 128 пасажирів і 6 членів екіпажу довелося вивести з салону через спеціальні надувні трапи для екстреної евакуації. Постраждалими числяться двоє осіб, які отримали опіки – їх госпіталізували в місцеву лікарню. Один з пасажирів рейсу назвав загорання Galaxy A21 «схожим на дим-машину».

Точні причини загоряння невідомі, а сам виробник поки ніяк не коментує подію.

This short video shows an AlaskaAirlines flight attendant running to put the fire out. Passenger tells me several fire extinguishers were used. 128 passengers & 6 crew members were on board. Evacuation slides were deployed to get passengers off and onto the tarmac. @KIRO7Seattle pic.twitter.com/HwKJymsyNd

— Kevin Ko (@NewsWithKevin) August 24, 2021