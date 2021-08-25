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Смартфон Samsung став винуватцем евакуації цілого літака Boeing 737

25.08.2021
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Кілька років тому інтернет ряснів новинами про спалахи смартфона Samsung Galaxy Note 7 через заводський брак акумуляторів. Справа закінчилася тим, що корейці зняли девайс з продажу і виплатили компенсації всім постраждалим. Після цього з пристроями фірми все було нормально, але, мабуть, інженери Samsung знову десь намудрували.


Під час рейсу авіакомпанії Alaska Airlines у одного з пасажирів загорівся смартфон марки Samsung, а саме – бюджетна модель Galaxy A21.

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Інцидент трапився після приземлення літака, що слідував по маршруту Новий Орлеан-Сіетл. У салоні відбулося різке задимлення, а загасити телефон безуспішно намагався екіпаж рейсу за допомогою піску, вогнегасника і вогнетривкого мішка – це спеціальні пакети з вогнестійкого матеріалу, що витримують температуру до 1760 градусів.

Однак диму було так багато, що 128 пасажирів і 6 членів екіпажу довелося вивести з салону через спеціальні надувні трапи для екстреної евакуації. Постраждалими числяться двоє осіб, які отримали опіки – їх госпіталізували в місцеву лікарню. Один з пасажирів рейсу назвав загорання Galaxy A21 «схожим на дим-машину».

Точні причини загоряння невідомі, а сам виробник поки ніяк не коментує подію.

Samsung Galaxy A21 – це бюджетний апарат, побудований на базі процесора Helio P35 з 6.5-дюймовим екраном і акумулятором ємністю 4500 мАг. Можна припустити, що винуватцем події стала саме батарея, або ж несправні ланцюги живлення пристрою.

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