Поки більшість світу намагається розвиватись, дехто уперто відкочується назад. Яскравий приклад у цьому випадку РФ. Країна деградує у всіх напрямках. Так, відтепер там забороняють ставити у театрах спектаклі, якщо в сюжеті є натяки на підбурення людей до революції. А ще у кіно показують «піратські фільми».





Такі кінопокази відбуваються і на окупованих територіях України. Фільми завантажують через Torrent, а потім пропонують їх до перегляду у кінотеатрах. Ситуація доволі абсурдна. Адже людина платить за квиток, щоб дивитись стрічки без реклами онлайн-казино, з професійним дубляжем.

Але коли потрапляє на кіносеанс чує «середньої якості» переклад, та щось на разок: «Фильм озвучено и переведено студией Jaskier». Якість зображення у порівнянні з оригіналом також кульгає. Кінотеатри на офіційних сторінках у соцмережах навіть не соромляться, коли презентують нові афіші, надруковані у найближчих місцевих друкарень.

Кінотеатри беруть фільми без дозволу тих, хто їх озвучує, щоб отримати собі 100% прибутку. Декілька студій, у яких поцупили їх роботу розповіли, що кінотеатри не відповідають на їх запити, щодо пояснень, кидають слухавку, або відкрито вживають нецензурну лексику.

Що можна говорити про країну, яка офіційно на законодавчому рівні дозволила контрабанду та піратське кіно. Та навіть такі закони не поліпшують загальну ситуацію. За прогнозами власників російських кінотеатрів, 45% буде закрито до Нового року через небажання людей ходити на фільми.

До речі зараз росіян вже переорієнтовують на інший кінематограф. Їм радять відвикати від фільмів з Європи та Америки, натомість почати дивитись стрічки із Кореї, Індії, Китаю. Хоча різниця менталітетів, поглядів та культур може стати причиною того, що таке кіно не зайде аудиторії.