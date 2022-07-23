“Зливали” бази даних українських банків: СБУ викрила хакерів

Служба безпеки викрила кількох хакерів, які діяли проти України. Один із них викрадав і продавав бази даних українських банків.





Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У Києві кіберфахівці викрили злочинця, який незаконним чином отримував дані вітчизняних та іноземних компаній і банків.

Він розсилав небезпечне програмне забезпечення та цілеспрямовано поширював його через електронні пошти банків і підприємств. Хакеру вдавалося отримати віддалений доступ до їхніх цифрових систем. Викрадену інформацію злочинець продавав на анонімних платформах, які контролюють спецслужби Росії.

Під час обшуку в хакера виявили комп’ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони з доказами. Чоловіку оголосили підозру за ч. 1 ст. 361-1 КК України.

На Донеччині СБУ викрила російського агента, який транслював пропаганду на тимчасово окупованих територіях. Він використовував розроблений власноруч мобільний додаток для операційних систем Android, Apple та телевізорів із підтримкою технології Smart TV.

Хакеру вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію, де його затримали. Йому повідомили про підозру за ст. 436 КК (пропаганда війни).

Також СБУ на Черкащині затримала ворожого пропагандиста. Він підтримував дії Росії та окупаційних угруповань, а також закликав до ракетних ударів.

Пропагандистський контент він публікував у вигляді агітаційних повідомлень та репостів на персональній сторінці у російській соцмережі “Однокласники”.