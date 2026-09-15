Компания Trek создала электровелосипед весом всего 11,1 кг: запас хода достигает 185 км

Компания Trek обновила линейку электрических шоссейных велосипедов Domane+ SL к сезону 2027 года. Главной особенностью новинки стала чрезвычайно малая масса: топовая модель Domane+ SL 9 AXS в размере ML весит примерно 11,11 кг. Для полноценного электровелосипеда с центральным мотором это очень низкий показатель.

Для сравнения: первая электрическая модель Domane+ 2019 года весила более 17 кг. Таким образом, за семь лет компании Trek удалось снизить вес примерно на шесть килограммов.

Снижение веса стало возможным не только благодаря карбоновой раме OCLV. Компания Trek также отказалась от системы IsoSpeed, которая ранее использовалась для гашения вибраций. Её частично заменили широкие 35-мм шины — рама позволяет устанавливать покрышки шириной до 40 мм — и новый карбоновый подседельный штырь.

Небольшой двигатель и запас хода до 185 км

Domane+ SL оснащен компактным центральным мотором TQ HPR40. Он весит около 1,17 кг, развивает крутящий момент до 40 Нм и обеспечивает мощность поддержки до 200 Вт. Сам производитель позиционирует HPR40 как систему, которая должна максимально естественно дополнять усилия велосипедиста, а не превращать велосипед в электромопед.

Стандартный аккумулятор имеет емкость 360 Вт·ч. Trek заявляет запас хода до 110 км. Для более дорогих версий SL 7 и SL 9 через программу Project One можно заказать аккумулятор на 580 Вт·ч, который увеличивает заявленный запас хода примерно до 185 км, но добавляет около 650 г веса. Также доступен внешний аккумулятор емкостью 160 Вт·ч.

Цены следующие: в Европе Domane+ SL 6 AXS стоит от 5949 евро — примерно 306 тыс. грн. SL 7 AXS оценивается в €7499, или около 386 тыс. грн, а флагманская модель SL 9 AXS — в €8999, примерно 463 тыс. грн.

Новая модель Domane+ SL наглядно демонстрирует направление развития дорогих электровелосипедов: вместо максимально мощного мотора и огромной батареи производители стараются сделать электрическую систему настолько компактной, чтобы внешне велосипед было практически невозможно отличить от обычной шоссейной модели. Trek называет Domane+ SL своим самым лёгким электровелосипедом с наибольшим запасом хода.