Співзасновник Telegram Павло Дуров звинуватив Signal і WhatsApp у недостатній прозорості та порушенні приватності користувачів, виступивши з різкою критикою. Дуров підкреслив, що Telegram є єдиною популярною платформою для обміну повідомленнями, яка дозволяє користувачам перевірити, що відкритий код, опублікований на GitHub, ідентичний коду, який використовується в додатку.

Дуров зазначив, що Signal, незважаючи на свої заяви про пріоритет конфіденційності користувачів, не дозволяє дослідникам підтвердити, що код на GitHub збігається з кодом, який працює на iPhone. Більше того, WhatsApp взагалі не публікує код свого додатку, що викликає занепокоєння щодо справжніх намірів цих гігантів месенджерів.

Дуров також поставив під сумнів здатність Signal та інших месенджерів гарантувати конфіденційність користувачів, враховуючи значні інвестиції, зроблені урядом США в розробку систем шифрування, які згодом інтегруються в ці програми. Він послався на історію засновника Twitter Джека Дорсі, яка показала, що нинішні керівники Signal мають зв’язки з Державним департаментом США і брали участь у зміні режимів за кордоном.

На противагу цьому, Telegram залишається відданим конфіденційності користувачів, а секретні чати наскрізь зашифровані і захищені від злому. Заяви Дурова викликали палкі дебати про важливість прозорості та конфіденційності користувачів у середовищі додатків для обміну повідомленнями.