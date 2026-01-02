Світовий ринок електромобілів у 2025 році зріс на 21%: лідирує Китай

Аналітична компанія Benchmark Mineral Intelligence оприлюднила статистику глобального ринку електротранспорту. За підсумками 11 місяців 2025 року зафіксовано суттєве зростання поставок: загальносвітовий обсяг продажів збільшився на 21% порівняно з показниками попереднього року.

Ситуація в регіонах: У Європі ринок демонструє стрімку динаміку: станом на кінець листопада зростання склало 36%. При цьому продажі повністю електричних авто збільшилися на 35%, а гібридів — на 39%. Натомість у Північній Америці спостерігається загальний незначний спад, хоча окремі бренди завершили осінь успішно. Зокрема, суттєвий приріст у листопаді показали Kia (+30%), Hyundai (+20%), Honda (+11%) та Subaru.

Рекордсмени ринку: Беззаперечним лідером залишається Китай. З початку року обсяг продажів «електричок» у Піднебесній сягнув 11,6 млн одиниць, що на 19% більше, ніж торік. Окремий рекорд встановила компанія BYD: лише у листопаді вона експортувала майже 132 тисячі електрокарів, значно наростивши оберти порівняно з літніми показниками.

Попри загальний оптимізм, аналітики наголошують на важливому факторі: хоча попит на екологічний транспорт зростає, динаміка продажів усе частіше залежить від наявності та обсягів державної підтримки галузі в різних країнах.