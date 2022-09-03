Китайці випустили безпілотник, який втричі швидший за український винищувач Су-27

Уперше гіперзвуковий китайський безпілотник Wuzhen-8 було представлено на параді у 2019 році. Сьогодні з’явилися перші кадри його презентації в авіасалоні у Чандуні. Випускає дрон-розвідник компанія AVIAC.





Що відомо про WZ-8

Гіперзвуковий БПЛА-розвідник може не лише збирати розвіддані, а й за необхідності атакувати ворога, перейшовши у режим «камікадзе». Безпілотник за своїм виглядом нагадує балістичну ракету DF-17. Можливо, її дизайн був запозичений в американських БПЛА D-21.

Розробками інженери займались декілька років. Презентували перший готовий літальний апарат у 2019 році, потім його поставили на озброєння армії, а зараз рекламують в авіасалонах. Про безпілотник відомо зовсім небагато.

Запуск розвідувальної гіперзвукової машини відбувається за допомогою «базового корабля», такого, як бомбардувальник Xi’an H-16. Після запуску WZ-8 вмикає ракетні двигуни та може розвивати швидкість до 8600 км/год, що втричі швидше за український винищувач СУ-27.

Основними робочими задачами розвідника є:

загальна розвідка;

оцінка цілей перед атакою;

збір розвідданих;

Є припущення, що ці безпілотники не є бойовими. Їх основна задача полягає у створенні перешкод для ВМС США у водах Східної Азії.

Довжина апарата 11,5 м. Розмах крил 6,7 м. У висоту WZ-8 2.2 м. У якості силової установки два ракетних двигуни невідомого типу. Крейсерська швидкість 8643 км/год.

Його використовують, коли підтримка із супутника неможлива. Відео із презентацією можна побачити на офіційному акаунті Інема Сурой у Twitter.

Цей розвідник є майже недосяжною ціллю для більшості ППО. Через його високу швидкість ракети просто не в змозі поцілити та влучити. Наприклад максимальна швидкість американських ракет типу AIM-120 чи Meteor вдвічі менша ніж у Wuzhen-8 (5 Маха проти 10 Маха). На сьогодні це єдині у світі військові гіперзвукові літаки.