Dino Crisis та Darkstalkers: Capcom хоче воскресити старі серії

У другій половині 2010-х Capcom почався ренесанс: компанія випустила ударні сіквели і ремейки Resident Evil, дістала з засіків Devil May Cry, і навіть перетворила Monster Hunter на міжнародний, а не просто японський феномен. Що далі? А далі вирішуватимуть фанати.

Видавництво вирішило провести опитування та з’ясувати, які з його брендів цікаві публіці та які з них варто обдарувати продовженням. Крім зазначених вище тайтлів серед варіантів відповідей є і давно кинуті напризволяще долі IP на кшталт Dino Crisis, Darkstalkers і навіть Okami. Шанувальники динозаврів – ваш вихід!

Також Capcom хоче продовжити робити рімейки. Серед кандидатур на переосмислення багато знайомих назв – Onimusha, Breath of Fire, Ace Attorney, Mega Man і навіть Bionic Commando. Варто зазначити, що видавництво проводить такі опитування досить регулярно. Попереднє, наприклад, датоване 2022 роком , і в ньому теж мелькали сіквелів і перевидань серії, що давно не отримували.