Українці зможуть переєстровувати свої авто через Дію

Трас Мельничук повідомив про те, що Кабмін вніс зміни до цілого ряду постанов про реєстрацію транспортних засобів в Україні. Змінено буде і функціонування державних реєстрів.





Тепер завдяки порталові Дія реєстрацію авто можна буде зробити онлайн зі смартфона або з комп’ютера.

Сервіс Держава і Я майже щодня дивує приємними сюрпризами, а Міністерство Цифри звільняє людей від заповнення документів, у яких ті часто припускаються помилок. Сервіс працює 24/7, тому кожен може займатись реєстрацією транспортних засобів у зручний для себе час.

Власник транспортного засобу через сайт Дія або мобільний додаток може ввійти у свій кабінет та заповнити всі необхідні заяви в електронній формі. Передбачено, що поля заяв заповнюватимуться автоматично. Усю інформацію сервіс бере з наявних архівів. Електронні документи мають ту ж саму юридичну силу, що і звичайні.

Окрім цього стане можливим онлайн заповнення заяв для зняття з обліку транспортних засобів. Це поки що можливо лише у тих випадках, коли не потрібно здійснювати проведення експертного дослідження експертами з МВС або судовими експертами спеціалізованих установ.

Також внесені зміни у порядок обміну водійського посвідчення іншої країни на національне посвідчення. Окрім цього у ДіЯ знову запрацював шеринг автомобілів.

Для багатьох водіїв такі зміни стали не аби яким полегшенням, адже через інтернет все можна зробити швидко та без черг. Людей не відволікатимуть від їх роботи на буденного життя.

До того ж під час війни автоматизація багатьох бюрократичних процесів зробить життя українців біль безпечним. Такі зміни дадуть їм змогу швидше евакуюватись за кордон із зони бойових дій.