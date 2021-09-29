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Як сканувати документи за допомогою смартфона

29.09.2021
1 хвилина на прочитання
сканер документів

Для якісного сканування документів за допомогою камери смартфона вам знадобиться спеціальний додаток. Ми вибрали універсальне рішення для Android і iOS.


Як сканувати документи на iPhone

Ви можете сканувати документи на своєму iPhone, наприклад, за допомогою програми CamScanner.

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  • Завантажте програму з офіційного магазину App Store. Існує безкоштовна і платна версії – пересічному користувачеві вистачить можливостей безкоштовної модифікації.
  • Натисніть значок «Камера» в і дозвольте програмі отримати доступ до вашої камери.
  • Сфотографуйте свій документ за допомогою програми-сканера.
  • Після цього виберіть область сканування і натисніть галочку в правому нижньому кутку.
  • Тепер ви можете обробити фото : підвищити контрастність, освітлити документ або накласти на нього фільтр, або зберегти його без будь-яких змін, знову натиснувши на галочку.
‎CamScanner: Dokumente scannen
‎CamScanner: Dokumente scannen
Завантажити QR-Code
‎CamScanner: Dokumente scannen
Developer: INTSIG Information Co., Ltd
Price: Free+
  • ‎CamScanner: Dokumente scannen Screenshot
  • ‎CamScanner: Dokumente scannen Screenshot
  • ‎CamScanner: Dokumente scannen Screenshot
  • ‎CamScanner: Dokumente scannen Screenshot
  • ‎CamScanner: Dokumente scannen Screenshot
  • ‎CamScanner: Dokumente scannen Screenshot
  • ‎CamScanner: Dokumente scannen Screenshot
  • ‎CamScanner: Dokumente scannen Screenshot
  • ‎CamScanner: Dokumente scannen Screenshot

Скануємо документи – як це зробити на Android

Додаток CamScanner також підходить і для Android-смартфонів.

  • Виберіть камеру в рядку меню програми.
  • Потім сфотографуйте документ , який ви хочете відсканувати.
  • Виберіть область на фотографії, а потім натисніть «Далі» в правому верхньому кутку.
  • Тепер ви можете вручну поліпшити яскравість відсканованого документа або навіть накласти чорно-білий фільтр на зображення.
  • Натисніть «Зберегти», щоб завантажити відскановане зображення в галерею смартфона.
CamScanner HD - сканер, факс
CamScanner HD - сканер, факс
Завантажити QR-Code
CamScanner HD - сканер, факс
Developer: INTSIG
Price: Free
  • CamScanner HD - сканер, факс Screenshot
  • CamScanner HD - сканер, факс Screenshot
  • CamScanner HD - сканер, факс Screenshot
  • CamScanner HD - сканер, факс Screenshot
  • CamScanner HD - сканер, факс Screenshot
  • CamScanner HD - сканер, факс Screenshot
  • CamScanner HD - сканер, факс Screenshot
  • CamScanner HD - сканер, факс Screenshot
  • CamScanner HD - сканер, факс Screenshot
  • CamScanner HD - сканер, факс Screenshot
  • CamScanner HD - сканер, факс Screenshot
  • CamScanner HD - сканер, факс Screenshot
  • CamScanner HD - сканер, факс Screenshot
  • CamScanner HD - сканер, факс Screenshot
  • CamScanner HD - сканер, факс Screenshot
  • CamScanner HD - сканер, факс Screenshot
  • CamScanner HD - сканер, факс Screenshot

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29.09.2021
1 хвилина на прочитання

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