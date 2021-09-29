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Як сканувати документи за допомогою смартфона
Для якісного сканування документів за допомогою камери смартфона вам знадобиться спеціальний додаток. Ми вибрали універсальне рішення для Android і iOS.
Як сканувати документи на iPhone
Ви можете сканувати документи на своєму iPhone, наприклад, за допомогою програми CamScanner.
- Завантажте програму з офіційного магазину App Store. Існує безкоштовна і платна версії – пересічному користувачеві вистачить можливостей безкоштовної модифікації.
- Натисніть значок «Камера» в і дозвольте програмі отримати доступ до вашої камери.
- Сфотографуйте свій документ за допомогою програми-сканера.
- Після цього виберіть область сканування і натисніть галочку в правому нижньому кутку.
- Тепер ви можете обробити фото : підвищити контрастність, освітлити документ або накласти на нього фільтр, або зберегти його без будь-яких змін, знову натиснувши на галочку.
Developer: INTSIG Information Co., Ltd
Price: Free+
Скануємо документи – як це зробити на Android
Додаток CamScanner також підходить і для Android-смартфонів.
- Виберіть камеру в рядку меню програми.
- Потім сфотографуйте документ , який ви хочете відсканувати.
- Виберіть область на фотографії, а потім натисніть «Далі» в правому верхньому кутку.
- Тепер ви можете вручну поліпшити яскравість відсканованого документа або навіть накласти чорно-білий фільтр на зображення.
- Натисніть «Зберегти», щоб завантажити відскановане зображення в галерею смартфона.
Developer: INTSIG
Price: Free
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