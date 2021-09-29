Як сканувати документи за допомогою смартфона

Для якісного сканування документів за допомогою камери смартфона вам знадобиться спеціальний додаток. Ми вибрали універсальне рішення для Android і iOS.





Як сканувати документи на iPhone

Ви можете сканувати документи на своєму iPhone, наприклад, за допомогою програми CamScanner.

Завантажте програму з офіційного магазину App Store. Існує безкоштовна і платна версії – пересічному користувачеві вистачить можливостей безкоштовної модифікації.

Натисніть значок «Камера» в і дозвольте програмі отримати доступ до вашої камери.

Сфотографуйте свій документ за допомогою програми-сканера.

Після цього виберіть область сканування і натисніть галочку в правому нижньому кутку.

Тепер ви можете обробити фото : підвищити контрастність, освітлити документ або накласти на нього фільтр, або зберегти його без будь-яких змін, знову натиснувши на галочку.

Скануємо документи – як це зробити на Android

Додаток CamScanner також підходить і для Android-смартфонів.