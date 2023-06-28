На Android-смартфонах знайшли секретний браузер: як його запустити

Розробник із США під ніком matan-h випадково виявив прихований браузер усередині Android. Він сховався у глибинах операційної системи. Браузер стабільно працює, але назвати його повноцінним не можна.

Найцікавіше: ви можете видалити хоч усі браузери на вашому смартфоні, а цей міні-браузер все одно залишиться. У чомусь він навіть крутіший за звичайні. Наприклад, він не запам’ятовує ваші дії в інтернеті, стирає дані про облікові записи після виходу зі сторінок і дозволяє обходити батьківський контроль.

Як запустити:

Відкрийте «Налаштування» та знайдіть розділ «Google» – «Керування обліковим записом Google»; У налаштуваннях облікового запису Google виберіть розділ «Безпека»; У розділі, що з’явився, натисніть на «Менеджер паролів»; У меннеджері потрібно натиснути на шестерню і в розділі вибрати «Налаштуйте шифрування на пристрої». Потім виберіть «Докладніше про шифрування на пристрої».

Кнопка «Довідатися більше про шифрування на пристрої» є посиланням, яке запускає окремий зашифрований браузер. У цього браузера немає пошукового рядка, але щоб він з’явився, потрібно:

У браузері, що відкрився, натиснути на «гамбургер» (це три смужки в лівому верхньому кутку). У цьому меню потрібно вибрати “Політика конфіденційності”; На цій сторінці можна натиснути дев’ять точок – це сервіси Google. Тиснемо і далі вибираємо «Пошук».

У браузера три головні плюси: обхід батьківського контролю, відсутність історії відвідування сторінок, автоматичний вихід з облікових записів після виходу з браузера.

Є й недоліки. Наприклад, можна випадково закрити браузер, і щоб знову відкрити його, доведеться знову проходити всі етапи (благо, на це йде 1 хвилина). Також у браузері немає кнопки “Назад”, а свайпом ви тільки вийдете з браузера, а не перейдете на попередню сторінку.

Щасливчик, який знайшов цей браузер, звернувся до техпідтримки Google, де розповів їм про те, що сталося. Компанія повідомила, що цей браузер є безпечним, а обхід батьківського контролю – це фіча, а не баг.