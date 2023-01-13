Українці зможуть платити за газ та світло електронними грішми: і Раді прийняли закон

Верховна Рада на плановому засіданні 12 січня остаточно схвалила законопроект, який суттєво змінить правила надання платіжних послуг в Україні. Цей документ передбачає легалізацію електронних грошей та надання українцям права сплачувати податки і рахунки за комуналку зі своїх електронних гаманців.

Про новий прогресивний законопроект №4366 розповів народний депутат Олексій Гончаренко. Закон передбачає внесення низки правок до Податкового кодексу України, в результаті чого рахунки електронних гаманців прирівняють до банківських рахунків. Таким чином українці отримають право розраховуватися електронними грішми навіть із державою. Мається на увазі сплата податків та оплата рахунків за комунальні послуги.

Щоправда платити за газ, світло чи воду електронними грішми українці зможуть лише зі згоди свого постачальника. Якщо надавець послуги відмовиться він такого виду оплати, доведеться розраховуватися «звичайними» грішми.

Нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк також зауважив, що сплачувати комуналку та податки зі своїх електронних гаманців громадяни зможуть лише після закінчення війни. Адже поки в країні діє воєнний стан, діятимуть і жорсткі бмеження на обіг електронної валюти.

Крім того Железняк нагадав українцям, що електронні гроші – це не криповалюта. Головною різницею між цими двома типами валют є те, що електроні гроші генеруються банками, а крипта – приватними особами (майнерами). Саме тому електронні гроші, на відміну від криптовалюти, вважаються цілком законним платіжним засобом.

Легалізація в Україні електронних грошей стане далеко не останнім прогресивним нововведенням 2023 року. В Раді вже планують розглянути можливість легалізації й інших віртуальних активів, зокрема криптовалют. Такий крок стане частиною процесу реформування Державної податкової служби, а точніше її діджиталізації. Податковий комітет Ради також збирається впровадити е-акциз та е-аудит, а звичайні акцизні марки замінити на QR-коди.