Мобілізація посилюється: призовників тепер звіряють одразу в шести реєстрах

Нещодавня постанова Кабінету міністрів передбачає верифікацію даних фізичних осіб одразу в кількох реєстрах. Це суттєво спростить перевірку надання соціальних виплат, сплати податків, а також допоможе з організацією призову громадян, яке зараз триває через повномасштабне вторгнення окупантів.

Уряд доручив провести масштабну верифікації фізичних осіб та підставі даних, що обробляються в державних інформаційних ресурсах.

Інформацію звірятимуть в таких реєстрах:

Єдиному державному демографічному реєстрі;

Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;

Державному реєстрі актів цивільного стану громадян;

реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби.

Дані українців звірять щодо ПІБ, дати та місця народження, відомості про зареєстроване місце проживання чи перебування, відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання або залишення на постійне повернення на проживання в Україну, реєстраційний номер облікової картки платників податків, номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, місце проживання, номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, місце проживання, номер посвідчення застрахованої особи, дані про останнє місце проживання внутрішньо переміщеної особи і так далі.

Якщо дані в різних реєстрах не співпадатимуть, то їх актуалізують за новими параметрами.

В Україні вже дев’ять років триває війна, понад 10 місяців ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення.

В Генеральному штабі Збройних сил України нещодавно заявили, що вручення повістки не означає автоматичну відправку на фронт. В першу чергу мова йде про актуалізацію даних. Слідом за повісткою можливий призов військовозобов’язаного на службу.

Нагадаємо, що за оцінками воєнних експертів до лав ЗСУ потрібно мобілізувати не менше 150 тисяч людей. Це допоможе створити потужне угруповання, яке зможе повернути контроль над всіма нашими територіями шляхом виходу на кордони 1991 року.