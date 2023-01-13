Вчені знайшли “копію” Землі: на ній може існувати життя

Вчені з лабораторії реактивного руху NASA розповіли, що за 100 світлових років від Землі біля одного з червоних карликів з назвою TOI 700 виявлено планету схожу на нашу. Планету виявили за допомогою телескопа TESS вчені з NASA.

Як розповідають вчені, це вже друга схожа за розмірами на Землю кам’яниста екзопланета, яку вдалося знайти біля зірки TOI 700 та четверта загалом.

Планеті дали назву TOI 700 e. Рік на цій планеті триває всього 28 днів. Ця кам’яна планета лише на 5% менша за Землю. Вона обертається навколо свої зірки на достатній відстані, що дозволяє забезпечити на ній помірну температуру, що робить можливим існування води в рідкому стані. Тобто, теоретично на планеті може існувати життя або воно існувало там раніше.

Крім TOI 700 e, навколо червоного карлика обертається планета TOI 700 d, яка на ⅕ більша за нашу Землю, а рік на ній триває 37 днів. Вона знаходиться в “заселеній” зоні своєї збірки.

Також вченим вдалося з’ясувати, що в цій зірковій системі є ще дві планети. Одна з них має назву TOI 700 b, вона розташована трохи ближче до червоного карлика. Стосовно розмірів, то вона на 10% менша за Землю та робить повний оберт навколо своєї зірки лише за 10 днів. Друга планета TOI 700 c більша за Землю аж в 2,5 рази, а рік на ній триває лише 16 днів.

Особливість планет цієї групи в тому, що вони завжди повернуті однією стороною до свого світила, тобто так само як Місяць повернутий до Землі. Таким чином на одній півкулі буде значно тепліше, ніж на іншій. Проте це не буде суттєвою перешкодою, залишається лише знайти спосіб подолати 100 світлових років.