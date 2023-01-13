Допомагають ЗСУ крізь темряву та хмари: в Мінцифри розповіли про супутники, які використовують для розвідки

Супутникові апарати використовуються не лише для забезпечення безперебійного зв’язку, але й для спостереження за силами противника під час збройних конфліктів. За допомогою супутників військові можуть спостерігати за противником. Відомо, що супутники, які використовують Збройні сили України бачать в темряві, за хмарами та навіть в тумані. Журналісти видання Ineterstingengineering поспілкувалися з колишнім працівником NASA Паймом Баназаде, який зараз займається супутниковим бізнесом, що більше дізнатися про неймовірні технології.

Що відомо про здатність супутників допомагати у війні

Разом з партнерами колишній працівник NASA заснував компанію Capella Space. Вона пропонує клієнтам знімки високої роздільної здатності, зроблені за допомогою супутникових апаратів SAR. Для доставки супутників компанія користується послугами NASA, SpaceX та RocketLab.

В SAR-супутниках для спостереження за земними об’єктами використовуються спеціальні радари зі синтезованою апертурою. Це дозволяє їм отримувати високоякісні знімки в найнесприятливіших погодних умовах. Тобто супутники бачать в темряві, під час шторму, крізь туман та хмари. Після повномасштабного вторгнення російських окупантів українські збройні сили стали постійними клієнтами компанії Capella Space. Компанія, заснована Паймом Баназеде надає українській армії супутникові знімки.

Про це стало відомо з листа на ім’я керівника американської компанії Capella Space, в якому міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що можливість спостерігати за пересуванням та діями противника вкрай важливо для ефективної боротьби Збройних сил України з російськими окупантами. Завдяки супутникам SAR українські захисники можуть спостерігати за діями окупантів навіть в темряві чи в погану погоду, коли інші засоби спостереження сліпі.

Сучасні технології дозволяють здобути значну перевагу над ворогом. Ще в перші місяці війни авторитетні видання та експерти назвали це протистояння війною технологій. Адже сучасні артилерійські системи та інноваційні дрони здатні вщент знищити противника.