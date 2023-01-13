Найкращий час для наступу: в Міноборони розповіли, коли Україна поверне всі свої території

Окупаційна армія росія може розпочати новий наступ вже навесні. Ворог планує атакувати з тимчасово окупованих територій півдня та сходу України. До цього потрібно готуватися.

Такою інформацією поділився міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю BBC.

Він стверджує, що росія спробує зібрати залишки сил, боєприпаси та зброю для початку наступу з українських територій, які окупанти захопили раніше.

Водночас Україні потрібно достатньо часу для перегрупування та переозброєння до того часу, поки сили оборони України будуть оснащені сучасним західним озброєнням в рамках військової допомоги.

Найкращий період для відновлення наступу — це весна. Збройні сили України розуміють, що окупаційні війська будуть готові розпочати новий наступ, тому нам потрібно готуватися до всього, в тому числі до найгіршого розвитку подій.

При цьому Міністр оборони вважає сценарій нового наступу російських військ з території Білорусі малоймовірним. Адже підготовка наступу з півночі займе надто багато часу та ресурсів, а ситуація з ресурсами в окупантів не обнадійлива. Тож навряд чи окупанти підуть на такий крок. Хоча дивлячись на те, що російські війська вже чинили в Україні, то не здивують жодні їхні дії.

Водночас Збройні сили України вже найближчим часом отримають важкі натівські танки від наших західних партнерів. Напередодні Польща повідомила про готовність надати німецькі танки Leopard. Також заяви про передачу Україні важких танків зробили в Великій Британії та Фінляндії. Також США та Німеччина передадуть нам системи протиракетної оборони Patriot. Проте вони стануть на захист українського неба лише після проходження відповідного навчання нашими військовими. А ще, батарею систем NASAMS ми отримаємо від Канади. Ці системи будуть закуплені в Сполучених Штатах Америки та передані до України. Ймовірно до весни ЗСУ накопичать достатньо західного озброєння, щоб раз і назавжди прогнати окупантів з нашої землі.