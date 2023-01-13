Російський дрон за 7 млн доларів впав на ЛЕП в Бєлгородській області: названо причини

Російський безпілотний літальний апарат під назвою “Форпост” зазнав аварії в Бєлгородській області. Після падіння цього літального апарату жителі селища Північний залишилися без постачання електрики.

Що відомо про цю подію

За словами очевидців близько 23:15 в небі було видно сильний спалах. Одразу після цього спалаху в будинках жителів селища зникла електрика. Засоби масової інформації повідомляють, що спалах в небі спричинив російський безпілотний літальний апарат “Форпост”. Він вибухнув в повітрі та впав на лінії електропередач, що призвело до короткого замикання.

Проаналізувавши фото місцевих жителів, журналісти зробили висновок, що БПЛА “Форпост-РУ” не просто здійснював політ, а ніс кориговану авіаційну бомбу КАБ-20С.

Ймовірно окупанти хотіли завдати удару по позиціях Збройних сил України, але на щастя їм це не вдалося.

Відомо, що безпілотний літальний апарат “Форпост” є копією ізраїльського дрона Searcher MkII. Окупанти збирають свою версію на потужностях Уральського авіаційного заводу.

Станом на 2019 рік росіяни вдосконалили безпілотник. Він може нести на борту до пів тонни вантажу. А заявлена автономність складає 18 годин. БПЛА здатен переміщатися на швидкості 180 км за годину. Також в 2021 році армія окупантів представила модифіковану ударну версію дрона з невеликими ракетами та коригувальними бомбами. Саме такий літальний апарат впав на території росії.

Нагадаємо, що це не перша така подія. Вже неодноразово на території росії падали ракети, які окупанти хотіли запустити по Україні. Росіяни вже використовують стратегічні запаси ракет, тож чимала їх кількість в неналежному стані, навряд чи ситуація з безпілотними літальними апаратами краща, тож сподіваємося, що такі випадки на росії будуть все частішими.

Бажаємо, що всі ракети, які запускають по нас росіяни повернулися “додому”, в російську федерацію.