Radeon RX 9060 XT та 6700 XT порівняли в сучасних іграх
Radeon RX 9060 XT 16 ГБ порівняли з RX 6700 XT в 10 іграх. Протестував чіп автор YouTube-каналу Testing Games на ПК з процесором Ryzen 7 9800X3D.
Результати в 1440p:
- Battlefield 6 RedSec — 53 fps (Radeon RX 6700 XT), 62 fps (Radeon RX 9060 XT).
- CYBERPUNK 2077 — 40 fps (Radeon RX 6700 XT), 61 fps (Radeon RX 9060 XT).
- Ghost of Tsushima — 57 fps (Radeon RX 6700 XT), 63 fps (Radeon RX 9060 XT).
- Forza Horizon 5 — 90 fps (Radeon RX 6700 XT), 122 fps (Radeon RX 9060 XT).
- Horizon Forbidden West — 61 fps (Radeon RX 6700 XT), 73 fps (Radeon RX 9060 XT).
- S.T.A.L.K.E.R. 2 — 35 fps (Radeon RX 6700 XT), 44 fps (Radeon RX 9060 XT).
- God of War: Ragnarök — 71 fps (Radeon RX 6700 XT), 85 fps (Radeon RX 9060 XT).
- Kingdom Come: Deliverance II — 29 fps (Radeon RX 6700 XT), 39 fps (Radeon RX 9060 XT).
- Red Dead Redemption 2 — 71 fps (Radeon RX 6700 XT), 86 fps (Radeon RX 9060 XT).
- Dying Light: The Beast — 39 fps (Radeon RX 6700 XT), 50 fps (Radeon RX 9060 XT).
Radeon RX 9060 XT швидша, незважаючи на те, що формально RX 6700 XT відеокарта вищого рівня. Вік все ж дає про себе знати.