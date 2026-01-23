Читай наc в Telegram. Все по ділу і без реклами

Radeon RX 9060 XT та 6700 XT порівняли в сучасних іграх

Radeon RX 9060 XT 16 ГБ порівняли з RX 6700 XT в 10 іграх. Протестував чіп автор YouTube-каналу Testing Games на ПК з процесором Ryzen 7 9800X3D.

Результати в 1440p:

  1. Battlefield 6 RedSec — 53 fps (Radeon RX 6700 XT), 62 fps (Radeon RX 9060 XT).
  2. CYBERPUNK 2077 — 40 fps (Radeon RX 6700 XT), 61 fps (Radeon RX 9060 XT).
  3. Ghost of Tsushima — 57 fps (Radeon RX 6700 XT), 63 fps (Radeon RX 9060 XT).
  4. Forza Horizon 5 — 90 fps (Radeon RX 6700 XT), 122 fps (Radeon RX 9060 XT).
  5. Horizon Forbidden West — 61 fps (Radeon RX 6700 XT), 73 fps (Radeon RX 9060 XT).
  6. S.T.A.L.K.E.R. 2 — 35 fps (Radeon RX 6700 XT), 44 fps (Radeon RX 9060 XT).
  7. God of War: Ragnarök — 71 fps (Radeon RX 6700 XT), 85 fps (Radeon RX 9060 XT).
  8. Kingdom Come: Deliverance II — 29 fps (Radeon RX 6700 XT), 39 fps (Radeon RX 9060 XT).
  9. Red Dead Redemption 2 — 71 fps (Radeon RX 6700 XT), 86 fps (Radeon RX 9060 XT).
  10. Dying Light: The Beast — 39 fps (Radeon RX 6700 XT), 50 fps (Radeon RX 9060 XT).

Radeon RX 9060 XT швидша, незважаючи на те, що формально RX 6700 XT відеокарта вищого рівня. Вік все ж дає про себе знати.

